Calciomercato, Carcarese. Via Genoa, rientra al Corrent il difensore Marco Ferraro

New entry in casa Carcarese che rinforza la difesa con l’arrivo del giovane valbormidese Marco Ferraro.

Classe 2008, Ferraro inizia a giocare a calcio proprio nel settore giovanile della Carcarese, prima di trasferirsi al Cengio. Dopo tre stagioni arriva la chiamata del Genoa, qui fa tutte le trafile fino all’Under 18 ed ora l’esperienza con la maglia biancorossa.

“Ho deciso di accettare questa nuova avventura per mettermi alla prova nel calcio dei grandi – commenta Ferraro – Sono molto felice di essere qui, nella società da dove ho iniziato e dove trovo molti compagni che già conoscevo”.