Calciomercato. L'Imperia ufficializza due arrivi, sono Alessio Vindigni e Matteo Viti

Nuovo rinforzo a centrocampo per l'Imperia: dalla Sanremese arriva il giovane classe 2007 Alessio Vindigni. Tolti i giocatori della Juniores, Vindigni è il terzo 2007 a comporre la rosa nerazzurra, insieme a Di Giosia e Gemetto: quest'anno, da regolamento, è obbligatorio avere sempre in campo un 2007 o più giovane di età.

Vindigni approda a Imperia dopo un inizio di stagione in biancazzurro, dove ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra: qualche spezzone finale di partita e una sola partenza da titolare, nel match perso dai matuziani 1-0 ad Asti.