Giudice Sportivo, Prima Categoria. Si arriva fino a sei turni di stop

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 17/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 BARGAGLI SAN SIRO
Per la condotta dei propri sostenitori quali nel corso della gara rivolgevano ripetutamente al ddg alcune
espressioni ingiuriose e minacciose.
Euro 150,00 PANCHINA
Per la condotta dei propri sostenitori quali nel corso del secondo tempo rivolgevano ripetutamente al ddg
alcune espressioni ingiuriose e minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 1/2026
CANOVI FABRIZIO (BORGORATTI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DEL VIGO RUGGERO (BRU.BORG.LUX)
DE SCALZO MICHELE (COGORNESE)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN)
MARCONE ELIA (PANCHINA)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI)
A fine gara attendeva il ddg davanti al suo spogliatoio e gli rivolgeva ripetutamente alcune espressioni
gravemente ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
PAONESSA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
POZZATI LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
MARTINO DANIELE (PANCHINA)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
UGOLINI MASSIMO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
AGOLLI DANIEL (CEPARANA CALCIO)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE)
BOSCHINI LORENZO (BORGORATTI)
CUPINI MARCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)
GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)
CECON GIACOMO (OLIMPIC 1971)
DALLAGLIO MATTEO (PANCHINA)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
THIAM SOULEYE COREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
ALLOISIO EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
BIGNAMI ALVAREZ PE (VECCHIO CASTAGNA CALY QUARTO)
RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIANSOLDATI GIULIO (ATLETICO QUARTO)
GRAZZI CLAUDIO (AUDACE CAMPOMORONE)
LO VECCHIO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
PALAGI STEFANO (BRU.BORG.LUX)
ZHOLLANJI AJKED (COGORNESE)
ARDOVINO DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
VIGNON LORENZO (MULTEDO 1930)
PAINI SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)
BOREAN PAOLO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
DIMORO SIMONE (VALSECCA SPORT & FUN)
KOLA KLEDI (VIRTUS DON BOSCO)
GARE DEL 18/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
BOTZARI NICOLAS (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
Alla notifica del provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, rivolgeva al ddg alcune espressioni
ingiuriose, irriguardose e minacciose nonché sputava nella direzione del ddg in segno di stizza senza però
colpirlo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
A fine gara, ma ancora sul tdg, protestava in maniera veemente nei confronti del ddg e proferiva
un’espressione blasfema. Reiterava tale condotta anche alla notifica del provvedimento di espulsione
seguendo il ddg sino agli spogliatoi; quindi, tirava un pungo alla porta accanto a quella dello spogliatoio del
ddg in segno di dissenso.
(sanzione aggravata per il ruolo di capitano)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
BOUSSAHA SAMI (CAMPOROSSO)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (III INFR)
MOLINA BORJA EDWARD . (ALBINGAUNIA SPORT ALB.)
PROVATO JACOPO (ALTARESE 1929)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
ROSASPINI SIMONE (CELLA 1956)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)
SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ALO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
PICASSO SANDRO RICARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
REVELLO MATTEO FRANCESC (VELOCE 1910)
GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FAZIO TOMMASO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SAMBA KARIM (ALTARESE 1929)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
AGOSTINO FEDERICO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
FORNARI ALBERTO (BORGHETTO 1968)
CAPPATO STEFANO (CELLA 1956)
BOCCARDI LEONARDO (IRON FOX AMEGLIESE)
MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)
ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)
PALA VALERIO (ONEGLIA CALCIO)
BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)
BIANCHI GIACOMO (PSM RAPALLO)
MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
COPPOLA LORENZO (RIOMAIOR 1965)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
MARTELLI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CHIAPPINO LEONARDO J. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MARINELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
ROMEO MIRKO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PREGLIASCO ROBIN (ALTARESE 1929)
SAINO RICCARDO (ALTARESE 1929)
FURLANETTO MATTIA (ANDORA 1966)
MENZIO SAVIO NICOLO LORENZO (BORGHETTO 1968)
SANTOIANNI TIZIANO (CAMPOROSSO)
LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)
PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
CERCHEZ NICOLAE (QUILIANO&VALLEGGIA)
MADOU JOCELYN CHRISTI (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BARTOLETTI CHRISTIAN (RIOMAIOR 1965)
MANFRONI MATTEO (RIOMAIOR 1965)
TRAVERSI MICHELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ENZI FABIO (VELOCE 1910)
SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)
ISLAHI ABDELHAKIM (VIRTUS SANREMESE CALCIO)