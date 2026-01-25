Calcio. Vado, ci pensa Ciccone a piegare la resistenza del Celle Varazze: al "Chittolina" è 1-0 rossoblu

VADO - CELLE VARAZZE 1-0 (82' Ciccone)

FINISCE QUI! IL VADO SUPERA DI MISURA IL CELLE VARAZZE, DECIDE NEL FINALE LA RETE DI CICCONE. La squadra di Sesia suda sette camicie per superare le Civette, che giocano una partita quasi perfetta a livello difensivo, cadendo solo a otto minuti dal termine

93' Alfiero subisce fallo, scorrono secondi preziosi per il Vado, che vede sempre più da vicino i tre punti

90' quattro minuti di recupero

88' angolo ad uscire di Alluci, Bondioli incorna al limite dell'area piccola, ma senza centrare lo specchio

87' Abonckelet è l'ultimo cambio nel Vado, esce Ciccone

84' rispondono le Civette, punizione di Capra nel cuore dei sedici metri, mischia furibonda e conclusione di Limongelli che termina a lato, chiedevano deviazione e angolo i biancoblu, di parere opposto Radovanovic della sezione di Maniago

82' CICCONE! IL VADO LA SBLOCCA! Dai e vai al limite con Raffini, sinistro a giro dalla lunetta che si spegne all'angolino dove Albertoni non può arrivare, cade il muro del Celle Varazze a otto minuti dal novantesimo

73' altra girandola di sostituzioni: Akkari e Limongelli rilevano Donaggio e Insolito, nel Vado spazio a Raffini e Sacco per Arras e Stampi

72' che occasione per il Vado: Arras apre per Ciccone che libera l'accorrente Stampi, ma l'esterno rossoblu perde l'attimo per calciare favorendo il recupero della difesa cellese

71' girata aerea di Arras sul primo palo, non centra lo specchio l'attaccante sardo. Intanto Pisano inserisce Scarfò e Giorno, fuori Bortoletti e Busicchia

67' spende il giallo Balan, doppia trattenuta su Alluci, che è entrato bene in partita

66' traversone basso dalla trequarti di Alluci, traiettoria velenosa che nessun rossoblu riesce a intercettare, con la sfera che termina di un nulla a lato della porta cellese

64' Sesia cerca ordine in mediana, dentro Pisanu per Gulinelli

63' sta alzando i giri il Vado, traversone morbido di Saltarelli, incornata di Alfiero e altro intervento di Albertoni che con la punta dei guantoni riesce a spingere in corner

61' ancora Alluci dal limite, ancora attento Albertoni, bravo a non farsi ingannare dalla deviazione di Stanga

60' da Ciccone a Stampi, servito poi Arras che calcia da posizione praticamente impossibile sparando a lato

57' fischiato fallo in attacco al Vado, intanto si velocizzano le operazioni di riscaldamento sulle due panchine

53' Alluci da fuori, Albertoni risponde presente deviando in angolo

52' è un Celle Varazze applicato, attento e solido quello messo in campo da Pisano, il Vado è letteralmente imbrigliato dalla ragnatela biancoblu

48' Gulinelli in verticale a cercare Rosa, si chiude la difesa del Celle Varazze che recupera palla conquistando anche calcio di punizione

46' subito un cambio nel Vado, resta negli spogliatoi De Rinaldis, debutto in rossoblu per Alluci

SECONDO TEMPO

Partita abbottonatissima al "Chittolina", Vado e Celle Varazze vanno al riposo sul parziale di 0-0

45'+1' Arras rimette in mezzo l'angolo di Ciccone, Bondioli salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa termina un metro a lato della porta difesa da Albertoni

45' due minuti di recupero

42' prima conclusione del Celle Varazze, Bortoletti raccoglie la sponda aerea di Donaggio calciando di prima dal limite, destro troppo strozzato che Bellocci accompagna con lo sguardo oltre la linea bianca

40' doppio corner per il Vado, in entrambi i casi ha la meglio la difesa biancoblu, poi è Ciccone a cercare la soluzione da fuori, ma il suo mancino si perde sul fondo

35' Insolito mette in mezzo un pallone invitante che attraversa tutta l'area di rigore prima di spegnersi sul fondo, non è riuscito Donaggio ad attaccare la porta

33' pallone in verticale per Alfiero che si gira nello stretto calciando col sinistro, traiettoria che si abbassa con un attimo di ritardo sfiorando la traversa. Costretto a forzare la giocata il Vado, non ci sono spazi tra le linee

30' primo ammonito anche tra le fila di casa, giallo per Stampi

28' prova a stringere i denti l'attaccante sardo, rientrato in campo dopo le cure dei sanitari

26' ancora una dura entrata su Arras, che chiede il cambio, si scalda Raffini

22' ammonito Ciancio, intervento scomposto su Arras, che resta dolorante a terra

20' fatica la squadra di Sesia a sviluppare gioco, difende praticamente 5-4-1 il Celle Varazze

15' calcia Ciccone col mancino, la barriera si alza col tempo giusto respingendo la conclusione del numero dieci vadese

14' Ciancio da dietro in ritardo su Arras, punizione per il Vado, posizione interessante soprattutto per un destro, sulla sfera De Rinaldis e Ciccone

10' corto e ordinato il Celle Varazze, che sta cercando di chiudere tutte le linee di passaggio ai rossoblu, la cui manovra è ancora piuttosto lenta e prevedibile

6' Ciccone in verticale a cercare Arras, che perde l'attimo per crossare, sfera sul fondo

3' poche sorprese anche nel Celle Varazze: ci sono i grandi ex Capra e Donaggio, Firman gioca terzino destro con Miragliotta pronto a scalare in fase di non possesso

2' Sesia conferma il 3-5-2 con Arras e Alfiero in attacco, Lazzarini vince il ballottaggio con Messina nel reparto difensivo, chiavi del centrocampo affidate a Gulinelli, con Pisanu in panchina. Titolare Rosa a tutta fascia sinistra

1' si parte! Completo bianco per il Vado, Celle Varazze in tenuta blu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Lazzarini, Bondioli; Saltarelli; Stampi, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Rosa; Arras, Alfiero. A disposizione : Carai, Pisanu, Raffini, Abonckelet, Cecchinato, Messina, Sacco, Alluci, Barwuah. Allenatore : Sesia

CELLE VARAZZE: Albertoni; Firman, Stanga, Ciancio, Busicchia; Bortoletti, Balan; Miragliotta, Capra, Insolito; Donaggio. A disposizione : Zerbino, De Benedetti, Akkari, Giorno, Simone, Szerdi, Scarfò, Giolfo, Limongelli. Allenatore : Pisano