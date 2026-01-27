 / Calcio

Calcio | 27 gennaio 2026, 19:35

Calcio, gusto e tradizione: Carcare pronta ad accendere il derby con il pranzo allo stadio

Il 7 febbraio Carcarese-Millesimo: prima del match di Eccellenza, appuntamento conviviale aperto a tifosi, famiglie e appassionati

Il match tra Carcarese e Millesimo è in programma per sabato 7 febbraio alle 15.30, ma dalle parti del "Candido Corrent" di Carcare la macchina organizzativa è già in movimento.

In occasione di una sfida molto sentita, che promette spettacolo sugli spalti e sul terreno di gioco, è infatti previsto un pranzo pre-partita aperto a tifosi, famiglie e appassionati, pronto a trasformare l’evento sportivo in un vero momento di aggregazione. 

L’inizio del pranzo è fissato per le 12:15, permettendo ai partecipanti di vivere appieno l’atmosfera del derby fin dalle prime ore della giornata.

La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 4 febbraio, contattando il numero indicato dall’organizzazione. Durante la giornata sarà inoltre attivo il bar dello stadio, con panini caldi, focaccette alla Nutella e vin brulé, per accompagnare il pubblico fino al calcio d’inizio.

Redazione

