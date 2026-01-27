Calcio. Praese ko con l'Albissole, il ds Stuto: "Dopo il 2-0 siamo spariti, complimenti a loro"

Nel girone A di Promozione sconfitta pesante per la Praese nello scontro diretto contro l’Albissole, che si impone 3-0 e manda un segnale forte al campionato. Nel post gara il direttore sportivo dei genovesi, Davide Stuto, ha analizza la partita con lucidità, senza cercare alibi.

"È stata una partita equilibrata, dove secondo me noi abbiamo provato di più rispetto a loro a giocare - ha dichiarato Stuto - Loro poi hanno avuto sicuramente le occasioni migliori e sono passati in vantaggio su una nostra disattenzione. Quindi, una partita che si è aperta con un episodio che loro hanno sfruttato benissimo. Poi, quando perdi 3-0 uno scontro diretto, penso che l'unica cosa che ci sia da fare sia fare i complimenti agli avversari".

"Sicuramente il primo tempo è stata una partita molto equilibrata - ha aggiunto - Dopo il 2-0 noi siamo proprio spariti dal campo".

L’avvio del girone di ritorno per la Praese non è stato brillante: dopo una sola sconfitta in tutta l’andata, sono già due i passi falsi nella seconda parte di stagione, nonostante la vittoria con la Sestrese. "Qualcosa da rivedere c’è, al cento per cento", è la conclusione del ds Stuto.