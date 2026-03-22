Calcio, Eccellenza. Il Millesimo cerca l'allungo decisivo sul Pietra, domenica chiave per Carcarese e Loano

Vincere per garantirsi un possibile primo match point già domenica prossima: il Millesimo continua a raccogliere i frutti di una stagione da autentico rullo compressore, arrivando a fine marzo con la promozione ormai nel mirino.
I valbormidesi dovranno innanzitutto tornare da Molassana con i tre punti, sperando poi in un risultato favorevole del Busalla. In tal caso, l’eventuale successo contro la San Francesco — attesa tra sette giorni al “Viglino” — potrebbe valere il salto in quarta serie.
Al “Devincenzi” si attendono però risposte dai biancocelesti di Moraglia, incappati di recente in qualche passaggio a vuoto, soprattutto sul piano mentale, che sembrava ormai alle spalle.
Dopo la rocambolesca vittoria di Taggia (4-3), la San Francesco Loano si ritrova tra le mani una nuova occasione per rientrare a pieno titolo nella corsa salvezza: i rossoblù sono però chiamati a superare obbligatoriamente la Voltrese.
Occasione importante anche per la Carcarese: un successo al “Corrent” contro l’Athletic permetterebbe ai valbormidesi di avvicinarsi sensibilmente alla permanenza in categoria.