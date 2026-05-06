Calcio | Serie D. Vado e Cairese, il programma e gli orari della poule scudetto e dei playout

Conclusa la fase regolare della stagione 2025/2026 della Serie D va in scena la post season con le partite del 1° turno dei Play Off, le gare della 1ª giornata dei Triangolari validi per il titolo di Campione d’Italia e le gare uniche dei Play Out.
LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PLAY OFF e PLAY OUT
TITOLO CAMPIONE D’ITALIA
Il programma gare della 1ª Giornata dei Triangolari determinato dal sorteggio.
12 Maggio – ore 16.00
1ª Giornata
G1) Treviso-Vado (riposa Folgore Caratese)
G2) Ostiamare-Desenzano (riposa Grosseto)
G3) Barletta-Savoia (riposa Scafatese)
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
2ª Giornata – 13 Maggio
3ª Giornata – 17 Maggio
Semifinali – 24 e 31 Maggio
Finale - 6 giugno (se in gara unica) 3/7 Giugno (se andata e ritorno)
PLAY OFF
10 Maggio – ore 16.00
1° Turno
Girone A: Ligorna-Chisola e Biellese-Varese (9 Maggio, ore 18.30)
Girone B: Casatese Merate-Leon e Chievoverona-Milan Futuro
Girone C: Legnago-Este e Union Clodiense Chioggia-Brian Lignano (ore 19)
Girone D: Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza
Girone E: Tau Altopascio-Seravezza e Prato-Siena
Girone F: Ancona-Notaresco e Teramo-Atletico Ascoli
Girone G: Trastevere-Albalonga e Monastir-Flaminia Civitacastellana (ore 15)
Girone H: Martina-Nardò (ore 19.30) e Fasano-Paganese
Girone I: Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Palermo
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.
2° turno
17 Maggio – ore 16.00
PLAY OUT
10 Maggio – ore 16.00
Gare uniche
Girone A: Cairese-Asti e Derthona-Gozzano
Girone B: Castellanzese-Varesina e Breno-Pavia
Girone D: Crema-Tropical Coriano e Imolese-Sasso Marconi
Girone E: Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore
Girone F: Sora-San Marino e Chieti-Recanatese
Girone G: Ischia-Olbia e Anzio-Real Monterotondo
Girone H: Sarnese-Pompei e Flegrea Puteolana-Heraclea
Girone I: Vibonese-Acireale e Ragusa-Messina
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre peggiori classificate al termine del Campionato.
Nel girone C bisognerà, invece, attendere prima l’esito dello spareggio tra San Luigi e Obermais - in programma domenica 10 maggio alle ore 16 sul neutro del "Gianni Casée" di San Martino di Lupari - per determinare la 16ª e 15ª posizione in classifica, avendo entrambe concluso a 34 punti. Chi perde retrocederà direttamente in Eccellenza (distacco superiore di otto punti dalla Luparense, 13ª classificata), mentre la vincente affronterà al playout il Vigasio.