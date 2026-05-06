Calcio | Serie D. Vado e Cairese, il programma e gli orari della poule scudetto e dei playout

Conclusa la fase regolare della stagione 2025/2026 della Serie D va in scena la post season con le partite del 1° turno dei Play Off, le gare della 1ª giornata dei Triangolari validi per il titolo di Campione d’Italia e le gare uniche dei Play Out.

LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PLAY OFF e PLAY OUT





TITOLO CAMPIONE D’ITALIA

Il programma gare della 1ª Giornata dei Triangolari determinato dal sorteggio.

12 Maggio – ore 16.00

1ª Giornata

G1) Treviso-Vado (riposa Folgore Caratese)

G2) Ostiamare-Desenzano (riposa Grosseto)

G3) Barletta-Savoia (riposa Scafatese)

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

2ª Giornata – 13 Maggio

3ª Giornata – 17 Maggio

Semifinali – 24 e 31 Maggio

Finale - 6 giugno (se in gara unica) 3/7 Giugno (se andata e ritorno)

IL REGOLAMENTO COMPLETO





PLAY OFF

10 Maggio – ore 16.00

1° Turno

Girone A: Ligorna-Chisola e Biellese-Varese (9 Maggio, ore 18.30)

Girone B: Casatese Merate-Leon e Chievoverona-Milan Futuro

Girone C: Legnago-Este e Union Clodiense Chioggia-Brian Lignano (ore 19)

Girone D: Lentigione-Palazzolo e Pistoiese-Piacenza

Girone E: Tau Altopascio-Seravezza e Prato-Siena

Girone F: Ancona-Notaresco e Teramo-Atletico Ascoli

Girone G: Trastevere-Albalonga e Monastir-Flaminia Civitacastellana (ore 15)

Girone H: Martina-Nardò (ore 19.30) e Fasano-Paganese

Girone I: Nissa-Gelbison e Reggina-Athletic Palermo

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

2° turno

17 Maggio – ore 16.00

IL REGOLAMENTO COMPLETO





PLAY OUT

10 Maggio – ore 16.00

Gare uniche



Girone A: Cairese-Asti e Derthona-Gozzano

Girone B: Castellanzese-Varesina e Breno-Pavia

Girone D: Crema-Tropical Coriano e Imolese-Sasso Marconi

Girone E: Orvietana-Poggibonsi e Follonica Gavorrano-Camaiore

Girone F: Sora-San Marino e Chieti-Recanatese

Girone G: Ischia-Olbia e Anzio-Real Monterotondo

Girone H: Sarnese-Pompei e Flegrea Puteolana-Heraclea

Girone I: Vibonese-Acireale e Ragusa-Messina

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al Campionato d’Eccellenza Regionale le squadre peggiori classificate al termine del Campionato.

Nel girone C bisognerà, invece, attendere prima l’esito dello spareggio tra San Luigi e Obermais - in programma domenica 10 maggio alle ore 16 sul neutro del "Gianni Casée" di San Martino di Lupari - per determinare la 16ª e 15ª posizione in classifica, avendo entrambe concluso a 34 punti. Chi perde retrocederà direttamente in Eccellenza (distacco superiore di otto punti dalla Luparense, 13ª classificata), mentre la vincente affronterà al playout il Vigasio.

IL REGOLAMENTO COMPLETO