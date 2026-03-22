Calcio | Promozione. Albissole all'ultimo sforzo, doppia sfida tutta provinciale

L'Albissole ha condotto praticamente l'intera stagione in vetta alla classifica, ma per i ceramisti, ancora imbattuti, è arrivato il momento di stringere i denti.
Il pareggio di Masone non ha permesso alla Praese di accorciare le distanze, ma nella sfida contro il Little Club James servirà ritrovare la propria velocità di crociera per avvicinare ulteriormente il traguardo.
Obiettivo vittoria anche per il Savona, impegnato sul campo del Serra Riccò, mentre il Pontelungo è chiamato a confermare i segnali di ripresa contro la Sestrese, dopo il netto successo ottenuto proprio contro il Little sette giorni fa.
Spazio anche a due incroci tutti provinciali: Finale-Ceriale e Legino-Baia Alassio.
Al “Borel” si respirerà un’atmosfera da derby per le squadre di Alessi e Mambrin, mentre i verdeblù di Tobia ospiteranno le vespe al “Picasso” di Quiliano, in seguito al crollo della torre faro del Ruffinengo.