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Calcio | 22 marzo 2026, 11:00

Calcio | Seconda Categoria. La Villanovese punta al colpo contro l'Argentina, le inseguitrici della Nolese tifano Priamar

Calcio | Seconda Categoria. La Villanovese punta al colpo contro l'Argentina, le inseguitrici della Nolese tifano Priamar

GIRONE A
Con l'Argentina già sicura della Promozione, restano da inquadrare le restanti posizioni di classifica.

Un bel balzo in avanti lo ha compiuto ieri la Carlin's, che ha battuto ieri sera 3-1 l'Albingaunia Under 21.

Oggi toccherà alle altre formazioni savonesi scendere in campo: la Villanovese sfiderà proprio la capolista, mentre il Borghetto avrà un turno interno contro la Golfodianese B.
 

GIRONE B
Quint'ultima giornata alle porte, con la Nolese sempre a condurre il gruppo. I biancorossi dovranno però fare attenzione alla Priamar (fischio d'inizio alle 18:00), quarta forza del campionato. Sui savonesi puntano Sassello e Pallare, entrambe in trasferta rispettivamente contro Bardineto e Plodio.

Nel primo pomeriggio scendono in campo anche Giusvalla - Mallare e Rocchettese - Murialdo.

Posticipo, infine, per Spotornese - Carcarese Under 21.

 




Redazione

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