Torneo delle Regioni 2026. Femminile: nulla da fare per la Liguria contro il Piemonte VdA, i risultati e le classifiche dopo la seconda giornata

Per rimanere aggiornato sui risultati del Torneo delle Regioni, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Dopo il torneo Giovanissimi, anche la competizione Femminile inizia a delineare i primi verdetti: come accaduto tra i ragazzi, è una sola squadra a staccare con anticipo il pass per i quarti di finale. Si tratta delle campionesse in carica della Lombardia, che confermano il proprio dominio assicurandosi il primo posto nel Girone A grazie agli scontri diretti favorevoli.

Nel Girone A basta una rete di Chignoli a metà del primo tempo per permettere alla formazione guidata da Luca Cattaneo di superare l’Abruzzo e centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nell’altra sfida, la Campania piega la Sicilia con lo stesso punteggio: decisivo il calcio di rigore trasformato da Guadagno nella seconda frazione.

Situazione ancora apertissima nel Girone B, dove lo 0-0 tra Calabria e Toscana lascia tutto in equilibrio. Seconda sconfitta invece per la Liguria, con il Piemonte Vda vincente per 3-0. Tavella sblocca il match nel primo tempo, mentre nella ripresa Boccardo, di testa, e Pipicella chiudono definitivamente i conti.

Nel Girone C prosegue il percorso impeccabile del Lazio, che conquista la settima vittoria consecutiva nel torneo superando 4-1 la Basilicata. Dopo un primo tempo equilibrato, aperto dal gol di Pizzi e riequilibrato da Larotonda, nella ripresa le ragazze di Macidonio cambiano passo: Gallo firma una doppietta e Cesarini arrotonda il punteggio. In vetta, le laziali sono affiancate dall’Umbria, che supera di misura Bolzano grazie alla rete decisiva di Zavalina.

Nel Girone D, strutturato come triangolare, il Friuli Venezia Giulia parte con il piede giusto travolgendo la Sardegna con un netto 4-0. Dopo una prima frazione senza reti, nella ripresa le ragazze allenate da Annalia Plet dilagano con Lakovic, Lorenzini, Zangirolami e Loschi. Tutto si deciderà nello scontro diretto con il Veneto, oggi a riposo.

Equilibrio e incertezza anche nel Girone E, dove il Trento conquista la vetta solitaria grazie al successo di misura sulle Marche. A decidere l’incontro è Isabella Girardi, a segno nel secondo tempo in una mischia in area. Importante anche la vittoria dell’Emilia Romagna, che supera 3-0 la Puglia e aggancia le marchigiane in classifica: Benatti apre le marcature nel primo tempo e, nella ripresa, firma la doppietta personale prima del sigillo finale di Polisi su calcio di rigore.





Girone A

Abruzzo Femminile - Sicilia Femminile 2-1

Campania Femminile - Lombardia Femminile 0-3



La classifica:

Lombardia: 6 (DR +4)

Abruzzo: 3 (DR 0)

Campania: 3 (DR -2)

Sicilia: 0 (DR -2)





Girone B

Calabria Femminile - Toscana Femminile 0-0

Piemonte VdA Femminile - Liguria Femminile 3-0



PIEMONTE VDA: Terni, Orlandin, Gargallo, Timossi, Boccardo, Bufano, Rizzolo, Armellini, Saronni, Nota, Alberto.

A disposizione: Rigazzi, Zangrandi, Lombardi, Pipicella (Vice-Capitana), Careri, Tavella, Campasso, Doria, Monteverde

Allenatore: Chessa



LIGURIA: Badino, Taramasso, Milanta, Brancato, Camporeale, Carre,a Colaiacomo, Costa, Cuneo, Errani, Esposto,

A disposizione: Marcarelli, Bernardi, Montella, Patrone, Razzaio, Ricci, Salliu, Sansevieri, Vignola.

Staff: Allenatore: Maggi



La classifica:

Calabria: 4 (DR +3)

Toscana: 4 (DR +2)

Piemonte VdA: 3 (DR +1)

Liguria: 0 (DR -6)





Girone C

Bolzano Femminile - Umbria Femminile 0-1

Basilicata Femminile - Lazio Femminile 1-4



La classifica:

Lazio: 6 (DR +5)

Umbria: 6 (DR +2)

Bolzano: 0 (DR -3)

Basilicata: 0 (DR -4)





Girone D

Friuli Venezia Giulia Femminile - Sardegna Femminile 4-0

Riposa: Veneto Femminile



La classifica:

Veneto: 3 (DR +6) - una partita in meno

Friuli Venezia Giulia: 3 (DR +4) - una partita in meno

Sardegna: 0 (DR -10)





Girone E

Trento Femminile - Marche Femminile 1-0

Emilia Romagna Femminile - Puglia Femminile 3-0



La classifica:

Trento: 6 (DR +2)

Emilia Romagna: 3 (DR +2)

Marche: 3 (DR 0)

Puglia: 0 (DR -4)