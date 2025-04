E' arrivato il settimo gol in Serie C per Gianmarco Basso.

Il centrocampista andorese, cresciuto nelle fila del Finale, ha infatti realizzato su calcio di punizione la rete che ha permesso al Novara di andare in vantaggio in casa del fanalino di coda Clodiense.

Un gol che non è bastato ai piemontesi, usciti sconfitti per 2-1 dopo il triplice fischio finale.

Un momento non facile, culminato con l'esonero di mister Giacomo Gattuso.