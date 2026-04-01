Calcio | L’ALBISSOLE VINCE LA COPPA PROMOZIONE! 3-0 SENZA APPELLO ALL’ANGELO BAIARDO

ALBISSOLE - ANGELO BAIARDO 3 -0 (61' Macagno rig., 76' e 81' Vierci)
47' FINISCE QUI! L'ALBISSOLE VINCE LA COPPA PROMOZIONE!
40' risponde Cattardico con Amenduni e Moscatelli, lasciano il campo De Cerchi e Dorno
38' Malinconico per Cocconi, cambia Mariani. C'è però subito una nuova sostituzione: Calderone per Zuppiroli
36' TERZO GOL DELL'ALBISSOLE! SI ESALTANO IN RIPARTENZA I CERAMISTI! ARRIVA IL TOCCO ANCORA DI VIERCI A POCHI PASSI DALLA LINEA. DOPPIETTA PER LUI!
35' prova di grande maturità fino ad ora dei ceramisti
31' IL RADDOPPIO DELL'ALBISSOLE! VIERCI! IL NUMERO SETTE INNESCA L'AZIONE SCAPPANDO ALLE SPALLE DI ZUPPIROLI, ASSIST DI DIANA E GRAN PARATA DI RAFFO. IL PORTIERE NON PUO' NULLA SUL TAP IN DELL'ATTACCANTE DI CATTARCICO!
27' Favorito ha sulla testa il pallone del match point. Punizione di Macagno, il difensore trova il tempo giusto per l'inserimento, ma incredibilmente non riesce a indirizzare nello specchio un colpo di testa relativamente facile
26' secondo cambio per l'Angelo Baiardo, Pinna per Risio
25' ammonito anche Vierci
24' punizione Angelo Baiardo, Aprile calcia alto dai 25 metri, è l'ultima palla giocata dal numero otto neroverde, al suo posto entra Briozzo
21' gioco molto frammentato, sul taccuino di Perissolo va anche Basso
20' espulso Barsacchi per proteste
16' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! MACAGNO! RAFFO INTERCETTA MA NON PUO' IMPEDIRE ALLA PALLA DI ENTRARE IN RETE!
14' RIGORE PER L'ALBISSOLE, PERISSOLO RILEVA UN TOCCO DI MANO IN AREA DI PORRO.
10' piovono cartellini, questa volta è per Di Pietro
6' giallo anche per Bagnato
5' parte forte nella ripresa il Baiardo creando due occasioni in pochi istanti. Il primo è Gatto a sfiorare il colpo vincente, poi è Aprile dai 18 metri a incrociare di prima intenzione sul palo lungo. La sfera parte rapida rasoterra a mezzo metro dal palo di Pastorino
4' ammonito Barisone
1' si riparte. Non rientra come previsto Grani, in campo Garrone
SECONDO TEMPO
46' squadre negli spogliatoi, reti bianche all'intervallo
45' ci sarà un minuto di recupero, problemi per Grani. L'ex Savona potrebbe essere sostituito durante l'intervallo
44' ammonito anche Invernizzi
40' giallo ad Aprile, abbattuto Basso
39' occasionissima per Diana ancora da corner, la punta è smarcata a ridosso dell'area piccola ma non riesce a intercettare il pallone nella maniera dovuta
38' Macagno prova ad alzare i giri, il numero 10 dell'Albissole cerca l'incrocio da posizione decentrata, l'incrocio viene sfiorato per centimetri
33' Macagno dalla bandierina, Diana prova a sbloccare il risultato in acrobazia, senza fortuna
32' Svaria Macagno in zona mancina, pennellata sul palo lungo a cercare la testa di Diana, Raffo alza di testa in corner.
28' Mariani predica calma ai suoi, scambio di battute con Gatto
23' due azioni potenziali in pochi istanti. L'Angelo Baiardo muove palla a sinistra aprendo su Zuppiroli, il cross arriva a Gatto, destro al volo fuori di non molto. Sul ribaltamento di fronte cade a terra in area Vierci, Perissolo lascia correre
19' si incunea Zuppiroli dalla fascia mancina, tampona bene la retroguardia biancoceleste
18' tentativo di Bagnato dalla distanza, pallone allungato in corner. Nulla da fare dalla bandierina
14' PALO DELL'ANGELO BAIARDO! SI COORDINA BENISSIMO DI PIETRO, IL MANCINO A GIRO SI STAMPA PERO' SUL MONTANTE
13' a proposito di Dorno, l'ex Savona gioca da mezz'ala in tandem con Invernizzi, in regia c'è Basso
12' ci riprova subito Dorno dal limite, rimpallato il tentativo del centrocampista
11' Raffo anticipa Vierci in uscita, attento l'estremo neroverde
7' dopo qualche istante di stop riprende il gioco
6' scontro in casa Baiardo tra Zuppiroli e il portiere Raffo, gioco interrotto al Casarino
4' parte 4-3-1-2 l'Albissole, "stringe" molto il campo la squadra di Cattardico per trovare la giusta densità in zona palla. Risponde Mariani col 3-5-2
1' si parte!
Il Canto degli Italiani risuona al Casarino, dopo l'inno è tempo del fischio d'inizio
PRIMO TEMPO
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi.
A disposizione: Negro, Minuto, Zunino, Apicella, Amenduni, D'Aliesio, Moscatelli, Ghigliazza, Damonte.
Allenatore: Cattardico
ANGELO BAIARDO: Raffo, Pascucci, Grani, Porro, Bagnato, Cocconi, Zuppiroli, Aprile, Gatto, Di Pietro, Risio.
A disposizione: Vendola, De Lorenzo, Garrone, Malinconico, Zaccaria, Calderone, Briozzo, Pinna, D'Addario
Allenatore: Mariani
Arbitro: Perissolo di Novi Ligure
Assistenti: Hasa di Albenga e Pasquariello di Novi Ligure