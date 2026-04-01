Calcio | Ligorna. Domani la squadra di Pastorino affronta la Cairese: "Partita delicatissima"

Turno prepasquale per il Ligorna di Mister Pastorino, avversario della Cairese domani alle 15:00 a Genova. Se i Biancazzurri, reduci dalla sconfitta contro la Valenzana Mado, si trovano al primo posto a pari punti rispetto al Vado, i valbormidesi sono attualmente decimi in classifica a quattro punti dalla zona calda del Girone A di Serie D.



Queste le parole di Mister Pastorino sulla sfida di Serie D: «La condizione della squadra mi sembra buona, allenandoci siamo andati bene in questo periodo e anche prima. Recuperiamo un po' di giocatori, anche se chiaramente perdiamo Vuthaj per la squalifica. Andiamo ad affrontare una squadra molto ben organizzata dal loro allenatore, Floris, che è un ottimo mister. La Cairese è una squadra che lavora bene in fase di non possesso e che sta attraversando un buon periodo, quindi è una partita delicatissima. Però noi dobbiamo assolutamente provarci, dobbiamo cercare di fare i tre punti a tutti i costi alla luce del fatto che abbiamo sbagliato a Valenza per mille motivi. Ora dobbiamo tornare alla vittoria, assolutamente».