Calcio | La doppietta di Gomes permette al Pallare di espugnare Bardineto, ai neroverdi non basta Guallini

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Continua l'effetto Gomes per il Pallare.

L'attaccante ex Savona, arrivato a fine gennaio, sta trascinando la squadra di mister Bagnasco, ora a soli due punti dal secondo posto occupato dal Sassello.

La vittoria biancoblu è arrivata a Bardineto, seppur i neroverdi abbiano trovato nel primo tempo la rete del vantaggio con Guallini. Nella ripresa la doppietta del centravanti del Pallare, pronto a salire a quota sei reti a quota sei nel proprio bottino stagionale.