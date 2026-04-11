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Calcio | 11 aprile 2026, 18:03

Calcio | La doppietta di Gomes permette al Pallare di espugnare Bardineto, ai neroverdi non basta Guallini

Calcio | La doppietta di Gomes permette al Pallare di espugnare Bardineto, ai neroverdi non basta Guallini

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Continua l'effetto Gomes per il Pallare. 

L'attaccante ex Savona, arrivato a fine gennaio, sta trascinando la squadra di mister Bagnasco, ora a soli due punti dal secondo posto occupato dal Sassello.

La vittoria biancoblu è arrivata a Bardineto, seppur i neroverdi abbiano trovato nel primo tempo la rete del vantaggio con Guallini. Nella ripresa la doppietta del centravanti del Pallare, pronto a salire a quota sei reti a quota sei nel proprio bottino stagionale.

redazione

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