Calcio, Ceriale Il portiere Vinci e tanti under, momento dei rinnovi per i biancoblu

Il Ceriale Progetto Calcio inizia a tracciare in maniera marcata i contorni della rosa per la stagione 2025-2026 con le prime conferme ufficiali. Del parco portieri farà parte Alessandro Vinci, portiere classe 2003, frutto del vivaio biancoblu.

E proprio dal settore giovanili, sono cinque i giocatori che continueranno il loro percorso tra Juniores e Prima Squadra, dopo essersi messi in luce nella scorsa stagione.

Tra questi, l’attaccante Tommaso Bonifazio (classe 2007), autore di quattro reti tra campionato e coppa, tra cui la decisiva doppietta nella storica serata di Busalla. A centrocampo, spazio al 2008 Gabriele Gaudino, protagonista con la Juniores ed esordiente in Prima Squadra a febbraio contro il Little Club James, e al coetaneo Francesco Mistretta, giocatore tecnico con buoni tempi d’inserimento, già aggregato al gruppo dei “grandi” in diverse occasioni.

In difesa, confermato Loris Andreetto (2007), già leader carismatico nonostante la giovane età, con l’esordio ufficiale in Coppa Italia Promozione contro il Bragno. Al suo fianco, Pietro Brancatelli (2007), roccioso difensore che ha lasciato il segno in Juniores e ha coronato la stagione con l’esordio in Prima Squadra nell’ultima di campionato contro il Ventimiglia.

Il Direttore Sportivo Villa è ora al lavoro per completare l’organico, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita e ai buoni risultati ottenuti nella scorsa annata