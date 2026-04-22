Calcio | Eccellenza. Zunino risponde a Sakhi, il punto del recupero accontenta Carcarese e e Arenzano

Botta e risposta tra Carcarese e Arenzano nella conclusione della partita interrotta 10 giorni fa per il malore occorso al signor Trabucco di Chiavari.
Al gol da fuori area Sakhi all'81' ha risposto pochi istanti più tardi Zunino, lesto a girare la sfera sotto porta dopo l'assist di Brovida.
Con questo punto alla Carcarese basterà un pari contro il Taggia per blindare la salvezza, mentre l'Arenzano punterà sulla vittoria del Pietra Ligure contro il Bogliasco per far scattare la regola dei sette punti ed evitare i playout.
CARCARESE – ARENZANO 1-1
Marcatori: 81' Sakhi, 83' Zunino
CARCARESE: Giribaldi, Bertoni, Ferraro, Moretti, Spozio, Di Mattia, Brovida, Berretta, Kosiqi, Zunino, Chiarlone.
A disposizione: Sciascia, Cancellara, Franzino Babliuk, Diamanti, Galli, Ferrero, Poggi, Berruti, Nonnis.
Allenatore: Girgenti.
ARENZANO: Faggiano, Prisco, Agostino, Cicirello, Baroni, Bonanno, Corengia, Castiglione, Pellicciari, Pastorino, Sakhi.
A disposizione: Tredici, Thellung, Lagorio, Secco, Genduso, Damonte, Croce, Carrega, Ghinassi.
Allenatore: Cocco.
Arbitro: Verdoia di Genova
Assistenti: Torrero e Crisafulli di Genova