Calcio | Vado. Rossoblu a Sestri Levante, è quasi fatta. Mancuso: "Ringraziamo il nuovo presidente rossoblu, ci sono venuti incontro"

Importante novità in casa Vado in vista della prossima stagione. Ai microfoni della Lega Nazionale Dilettanti, il direttore sportivo rossoblù Paolo Mancuso ha fatto il punto sulla situazione legata allo stadio che ospiterà la squadra nel prossimo campionato, lasciando intendere come l'accordo con il Sestri Levante sia ormai a un passo dalla definizione.

Dopo le indiscrezioni che nelle scorse settimane avevano ipotizzato anche la possibilità di giocare a Novara, la soluzione più vicina sembra ora quella di Sestri Levante.

"Possiamo dire che è quasi fatta, anche se fino a quando non ci saranno le firme non c'è nulla di certo", ha spiegato Mancuso. "Ringrazio il nuovo proprietario del Sestri Levante: ci ha accolto, ci ha ascoltato e ha abbassato la richieste economiche per permetterci di giocare lì. Era il campo in cui volevamo giocare".

Per il dirigente rossoblù si tratta di una sfida particolarmente significativa, sia dal punto di vista professionale che personale.

"Sarà una sfida per il Vado e per tutti quei giocatori che vorranno rimanere con noi. È una sfida anche per me stesso: fare la Serie C era il mio sogno. Sarà difficilissima, ma siamo pronti ad affrontarla. Un pensiero speciale va a Franco e Luca Tarabotto, il merito di questi successi è loro".