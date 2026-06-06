Calcio | US Albenga. Parla il legale della famiglia Calabrese: "Progetto sportivo serio in corso di valutazione, ma ora serve riservatezza"

E' arrivata la prima presa di posizione ufficiale da parte della famiglia Calabrese, dopo l'acquisizione del marchio dell'U.S. Albenga.

A riportarla è stato il legale della famiglia, l'avvocato Riccardo Villa. L'obiettivo è diradare le mille voci e indiscrezioni rimbalzate nelle ultimissime ore per l'intera città delle torri.



"In qualità di legale della famiglia Calabrese - scrive Villa - desidero precisare alcuni elementi relativi all’acquisizione del marchio U.S. Albenga da parte del sig. Francesco Calabrese.

L’operazione è stata compiuta in piena genuinità, trasparenza e con un profondo senso di attaccamento verso la città di Albenga. La volontà della famiglia è stata sin dall’inizio quella di preservare un simbolo identitario della comunità ingauna, senza finalità speculative e con il massimo rispetto per la storia sportiva locale.

Nelle prossime settimane avranno luogo interlocuzioni riservate finalizzate a valutare la possibilità di sviluppare un progetto serio, sostenibile e affidabile, fondato su competenze solide e sulla presenza di figure del territorio.

Tali valutazioni avverranno nel pieno riconoscimento dell’esistenza dell’attuale progetto calcistico cittadino e del lavoro svolto fino ad oggi per mantenere viva la tradizione sportiva albenganese.

Proprio per la delicatezza di questa fase, si invita a rispettare la riservatezza necessaria e a consentire i tempi adeguati a una riflessione approfondita, evitando interpretazioni affrettate o speculazioni che non giovano né alla serenità dell’ambiente né al futuro del calcio ad Albenga.

L’unico obiettivo della famiglia Calabrese è contribuire, se vi saranno le condizioni, a un percorso che valorizzi la città e la sua storia sportiva, nel rispetto di quanto già esiste e con spirito costruttivo.

Avv. Riccardo Villa

Legale della Famiglia Calabrese"