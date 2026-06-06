Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, venerdì sera da tre punti per Just Protein e Fa Fumme / Tipografia Bacchetta

Due partite nel venerdì sera del Quinto Trofeo Città di Albenga. Nella gara delle 21:00 vittoria per Just Protein che supera 3-2 Caffè Noir al termine di una sfida molto più equilibrata e ricca di episodi. Dopo il vantaggio iniziale, Just Protein costruisce il break con le reti di Carballo, Gaudino e Destito. Nel finale Caffè Noir prova la rimonta con Folco e Perrier, colpendo anche diversi legni, ma senza riuscire a completare la rimonta.
Nella seconda gara delle 22:30 Fa Fumme/Tip. Bacchetta domina nettamente contro F.lli Ruka con un perentorio 6-1. La partita si indirizza subito nei primi minuti con la tripletta iniziale di Esposito, seguito dalle reti di Ciravegna, Greco e Buttu. Per F.lli Ruka arriva solo il gol della bandiera firmato Frazzetto nel primo tempo.
|SQUADRA
|PT
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|+/-
|Just Protein
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|Caffe Noir
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|I Tagliati
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|Interno Uno
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|SQUADRA
|PT
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|+/-
|DRM/Hotel Moresco
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|Fa Fumme/Tip.Bacchetta
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|European Decor Edil
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|F.lli Ruka
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|10
|-8