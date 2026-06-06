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Calcio | 06 giugno 2026, 15:43

Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, venerdì sera da tre punti per Just Protein e Fa Fumme / Tipografia Bacchetta

Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, venerdì sera da tre punti per Just Protein e Fa Fumme / Tipografia Bacchetta

Due partite nel venerdì sera del Quinto Trofeo Città di Albenga. Nella gara delle 21:00 vittoria  per Just Protein che supera 3-2 Caffè Noir al termine di una sfida molto più equilibrata e ricca di episodi. Dopo il vantaggio iniziale, Just Protein costruisce il break con le reti di Carballo, Gaudino e Destito. Nel finale Caffè Noir prova la rimonta con Folco e Perrier, colpendo anche diversi legni, ma senza riuscire a completare la rimonta.

Nella seconda gara delle 22:30 Fa Fumme/Tip. Bacchetta domina nettamente contro F.lli Ruka con un perentorio 6-1. La partita si indirizza subito nei primi minuti con la tripletta iniziale di Esposito, seguito dalle reti di Ciravegna, Greco e Buttu. Per F.lli Ruka arriva solo il gol della bandiera firmato Frazzetto nel primo tempo.

Classifiche Gironi

GIRONE A
SQUADRA PT G V N P F S +/-
Just Protein 4 2 1 1 0 3 2 1
Caffe Noir 3 2 1 0 1 4 3 1
I Tagliati 1 1 0 1 0 0 0 0
Interno Uno 0 1 0 0 1 0 2 -2
GIRONE D
SQUADRA PT G V N P F S +/-
DRM/Hotel Moresco 3 1 1 0 0 2 1 1
Fa Fumme/Tip.Bacchetta 3 2 1 0 1 7 3 4
European Decor Edil 3 1 1 0 0 4 1 3
F.lli Ruka 0 2 0 0 2 2 10 -8

Redazione

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