Calcio | Albissole. Gli ultras chiamano il pubblico all'adunata: "Eccellenza grande orgoglio, aiutiamo i nostri ragazzi!"

Il ritorno nel massimo campionato dilettantistico regionale è ormai alle porte per l'Albissole.

Alla squadra di mister Cattardico sarà sufficiente domenica prossima battere il fanalino di coda Serra Riccò per porre il proprio sigillo sul campionato di Promozione, dopo una cavalcata incredibile iniziata la scorsa esatate.

Anche la tifoseria organizzata è pronta a celebrare il traguardo, chiamando all'adunata tutto il pubblico del Faraggiana:



"Domenica non è solamente una partita per un salto di categoria…

Dopo il fallimento del 2019 il futuro dell’Albissole era appeso a un filo e la strada per risalire dagli abissi è stata tutto tranne che facile.

Ed è proprio per questo che arrivare a giocarsi l’Eccellenza è per noi motivo di grande orgoglio.

Da 10 anni a questa parte l’Albissole 1909 è cresciuta in tutto: storia, trofei, società e tifoseria.

State rendendo orgogliosa una piazza che si merita la categoria per cui domenica bisogna sputare sangue!

Chiediamo massima presenza, per aiutare i nostri ragazzi a coronare un sogno che solo qualche anno fa sembrava inarrivabile.

Per chi non c’è più e per chi non può venire… Forza ragazzi, portateci in eccellenza!

Domenica 26 aprile

Ore 15:00

Tutti al Faraggiana!"