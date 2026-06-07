Nuoto | Bergeggi è pronta, tra una settimana scatta I'm Ponente

Domenica 14 giugno 2026 le acque cristalline dell'Area Marina Protetta di Bergeggi torneranno a essere protagoniste di una delle manifestazioni più attese del panorama natatorio italiano: I'M PONENTE, l'evento di nuoto in acque libere organizzato da Stile Libero ASD.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno richiamato centinaia di atleti provenienti da tutta Europa, l'evento si prepara a vivere una nuova ed entusiasmante giornata all'insegna dello sport, della natura e della condivisione, in uno degli scenari più suggestivi del Mar Ligure.

La manifestazione offre diverse opportunità di partecipazione, pensate per coinvolgere atleti di ogni età e livello di esperienza in cui vivere l'emozione del nuoto in mare in totale sicurezza.

La grande novità dell'edizione 2026 è rappresentata dall'unione di quattro importanti eventi in un'unica giornata:

• ﻿﻿Gara Open, aperta a tutti gli sportivi in possesso di certificato medico;

• Campionato Nazionale CSI di Nuoto in Acque Libere;

• ﻿﻿Campionato Regionale CSI di Nuoto in Acque Libere;

• Tappa del Circuito Open Water Series ed A della Federazione Italiana Nuoto.

Una formula che renderà I'M PONENTE uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del nuoto in acque libere, richiamando agonisti, master e appassionati.

A tutti gli iscritti verrà consegnato il pacco gara. Sono previste premiazioni per tutte le categorie, anche nella gara Open, oltre a un ristoro finale dedicato a tutti i partecipanti.

L'evento si distingue inoltre per la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio, promuovendo uno sport a stretto contatto con la natura nel pieno rispetto dell'ecosistema marino.

La manifestazione è organizzata da Stile Libero ASD con il patrocinio e i contributi del CSI, dell'Area Marina Protetta di Bergeggi e di AVIS Vado Ligure.

Supportano con premi: il Birrificio 019 di Savona e il Vivaio Rebella di Valleggia e la Spa Nova Luna et Stellis di Bergeggi. Decathlon vado ligure fornirà gazebi e transenne.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate online sul portale ENDU: https://www.endu.net/it/events/im-ponente-bergeggi/

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del mare, dello sport e delle sfide in acque libere, immersi nello straordinario scenario naturale di Bergeggi.