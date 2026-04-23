Calcio | Carcarese: dopo il pari con l'Arenzano Girgenti annuncia l'ultima partita di Spozio, Nonnis e Giribaldi (VIDEO)

Il commento di mister Girgenti ai canali ufficiali biancorossi

“Ha prevalso la paura di scoprirsi perché la posta in palio era alta, poi è arrivato il gol incredibile dell’Arenzano, per fortuna siamo riusciti a recuperarla subito e a mettere in ghiaccio un punto che ci permette di tenere il distacco dalla zona pericolosa. Abbiamo un po’ di squadre dietro, domenica cercheremo di fare punti per coronare l’obiettivo salvezza e far sì che la Carcarese l’anno prossimo resti in Eccellenza. Domenica dovrà essere una giornata speciale anche perché sarà l’ultima partita di tre ragazzi speciali: Matteo Spozio, Luca Giribaldi e Nicholas Nonnis.

Sono stati miei compagni di squadra e ora li alleno. Prima che calciatori sono tre persone eccezionali, meritano che domenica ci sia un palcoscenico fantastico che li gratifichi per quello hanno dato sia a livello umano che calcistico per la nostra provincia e non solo. Dobbiamo fare in modo che domenica sia una festa sia per la Carcarese che per loro che terminano la loro carriera”

