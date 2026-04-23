Calcio | Savona. Colombo d'orgoglio dopo il 4-3 col Finale: "Una bella risposta a chi dice che abbiamo pochi attributi" (VIDEO)

La qualificazione ai playoff è ormai vicina per il Savona grazie al 4-3 in extremis raccolto a Noli contro il Finale.

I tre punti sono arrivati a ridosso del triplice fischio finale, in inferiorità numerica: una bella di prova di forza mentale, come ribadito da Emanuele Colombo.

Il difensore biancoblu a tal proposito si è tolto qualche sassolino nell'intervista post partita:

"I due gol presi nel primo tempo sono stati figli di un calo di attenzione che non possiamo permetterci. Però è la seconda volta che riusciamo a vincere in inferiritò numerica. In passato è stato detto che avevamo pochi attributi, ma stiamo dimostrando l'esatto contrario.



Il difensore evidenzia il cambio di marcia impresso dalla nuova guida tecnica e dal rientro dei titolari:

"L’arrivo del mister ci ha dato una mentalità più 'operaia'. Nel girone d’andata abbiamo avuto troppi infortuni; il vero Savona è quello del ritorno, finalmente al completo."