 / Calcio

Calcio | 23 aprile 2026, 12:36

Calcio | Savona. Colombo d'orgoglio dopo il 4-3 col Finale: "Una bella risposta a chi dice che abbiamo pochi attributi" (VIDEO)

Calcio | Savona. Colombo d'orgoglio dopo il 4-3 col Finale: &quot;Una bella risposta a chi dice che abbiamo pochi attributi&quot; (VIDEO)

La qualificazione ai playoff è ormai vicina per il Savona grazie al 4-3 in extremis raccolto a Noli contro il Finale.

I tre punti sono arrivati a ridosso del triplice fischio finale, in inferiorità numerica: una bella di prova di forza mentale, come ribadito da Emanuele Colombo.

Il difensore biancoblu a tal proposito si è tolto qualche sassolino nell'intervista post partita:

"I due gol presi nel primo tempo sono stati figli di  un calo di attenzione che non possiamo permetterci. Però è la seconda volta che riusciamo a vincere in inferiritò numerica. In passato è stato detto che avevamo pochi attributi, ma stiamo dimostrando l'esatto contrario.


Il difensore evidenzia il cambio di marcia impresso dalla nuova guida tecnica e dal rientro dei titolari:
"L’arrivo del mister ci ha dato una mentalità più 'operaia'. Nel girone d’andata abbiamo avuto troppi infortuni; il vero Savona è quello del ritorno, finalmente al completo."

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium