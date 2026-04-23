Calcio | Vado. Il "contenitore" è quasi pieno per Josè Pereyra: "La squadra ha saputo alzare l'asticella, un grazie al match analyst Nicolò Costa" (VIDEO)

Il traguardo Serie C è ormai all'orizzonte per il Vado. Dopo la vittoria contro la Cairese, l’entusiasmo trapelato dallo spogliatoio rossoblù ha rappresentato l'importanza della vittoria ottenuta nel derby. Mister Pereyra, primo collaboratore di Marco Sesia, ha analizzato il match sottolineando la solidità del gruppo e l'ottimo lavoro di squadra.

Il tecnico ha ribadito la capacità del gruppo rossoblu di alimentare le proprie ambizioni durante l'intera stagione, oltre all'aiuto fondamentale del match analyst Nicolò Costa nella preparazione delle partite.

