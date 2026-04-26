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Calcio | 26 aprile 2026, 09:00

Calcio | Prima Categoria B. Virtus Don Bosco subito in campo alle 11:00, il programma si completa alle 15:00 con altri tre incontri

Calcio | Prima Categoria B. Virtus Don Bosco subito in campo alle 11:00, il programma si completa alle 15:00 con altri tre incontri

Con i pareggi di Speranza e Veloce, maturati nel pomeriggio di ieri, toccherà alla Virtus Don Bosco rappresentare nel programma domenicale la nostra provincia.

I nerazzurri saranno in campo tra poco, alle 11:00, nell'anticipo mattutino contro la Dinamo Apparizione.

Un solo risultato a disposizione dei varazzini: la vittoria, per abbandonare l'ultimo posto e rientrare a pieno titolo nella corsa playout.

Tre partite alle 15:00: Olimpic - Rossiglionese, Campese - Sciarbo & Cogo e Pegliese - Old Boys - Rensen.

Redazione

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