Calcio | Promozione. E' il giorno della verità per l'Albissole, doppio confronto Pontelungo - Legino e Baia - Ceriale

Ritrovare l'Eccellenza nel minor tempo possibile era l'obiettivo del nuovo corso societario dell'Albissole.

Un traguardo ormai davvero a portata di mano: ai ceramisti basterà infatti battere nel pomeriggio il Serra Riccò per timbrare il pass del ritorno nel massimo campionato ligure. I genovesi dovranno tentare di gettare il cuore contro l'ostacolo per ridurre il gap dal quartultimo posto e allontanare la retrocessione diretta.

Sugli altri campi, con il Savona a riposo, spicca il doppio confronto Pontelungo - Legino e Baia Alassio Auxilium: le quattro formazioni savonesi si avviano verso un finale di stagione sereno e si sfideranno per il puro orgoglio e per migliorare la propria graduatoria.

Il Finale, invece, proverà sul campo della Sestrese a conquistare un risultato di prestigio, in vista dell'ultimo appuntamento al Borel contro la Sampierdarenese.

Completano il quadro di giornata le sfide Little Club James-Superba (punti pesanti in zona salvezza) e Masone-Ca De Rissi. Calcio d'inizio su tutti i campi alle ore 15:00.