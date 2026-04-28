Calcio | Poker per mister Boschetto, il Celle Varazze vede da vicino la salvezza: "Percorso inimmaginabile, ora siamo padroni del nostro destino"

Profuma quasi di impresa vera la quarta vittoria consecutiva del Celle Varazze sotto la gestione di mister Riccardo Boschetto. Il successo di misura contro un Sestri Levante firmato da Balan, autore di una prodezza nel primo tempo che ha permesso ai suoi di gestire una ripresa di pura sofferenza, porta infatti le civette a un passo dalla salvezza.

Un traguardo avvicinato con le unghie e con i denti, nell’ultimo turno e non solo, confermando anche stavolta anzitutto una solidità difensiva impressionante che ha portato a subire un solo gol nelle ultime sei uscite con un ruolino di marcia recente da capolista, fatto di 16 punti su 18 disponibili.

Il tecnico ha elogiato la qualità e l'intensità del lavoro settimanale, definendo il percorso dei suoi ragazzi come "inimmaginabile" al momento del suo arrivo. E ora, a novanta minuti dall’ultimo fischio della stagione regolamentare, la squadra si ritrova con due punti di vantaggio sulla zona playout, padrona assoluta del proprio destino.