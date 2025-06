Calcio giovanile. Inizia oggi il Torneo Eusalp, alle 17:30 la Liguria Under 16 esordisce contro la Baviera

Con la cerimonia inaugurale tenutasi presso il Centro Polifunzionale di Condino, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025 del Torneo Internazionale Eusalp, competizione calcistica riservata alla categoria Under 16 e organizzata dal Comitato della Provincia Autonoma di Trento della FIGC.

Dal 12 al 15 giugno, gli impianti sportivi delle Valli Giudicarie e della Val Rendena ospiteranno otto selezioni giovanili, tra cui anche quella del Comitato Regionale LND Liguria, guidata dai tecnici Jacopo Coletti e Andrea Zanello.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della LND Giancarlo Abete e, in qualità di testimonial, Luca Piazzi – Direttore operativo dell’AC Trento 1921, già Direttore sportivo del FC Südtirol e Responsabile del Settore Giovanile del Parma Calcio 1913 – insieme ad Andrea Trainotti, capitano della prima squadra dell’AC Trento 1921.

La selezione del presidente Giulio Ivaldi, presente in Trentino al fianco della spedizione ligure, è inserita nel Girone A insieme ai Comitati Regionali di Piemonte, Lombardia e alla rappresentativa della Baviera. L’esordio è in programma per giovedì 12 giugno alle ore 17.30 a Spiazzo Rendena, contro la formazione tedesca. Nel Girone B figurano invece le selezioni di Veneto, CPA Trento, CPA Bolzano e Friuli Venezia Giulia.



Il calendario del CR Liguria

Giovedì 12 giugno a Spiazzo Rendena

Ore 17.30: CR Liguria – Baviera

Venerdì 13 giugno a Comano Terme

Ore 17.30: CR Lombardia – CR Liguria

Sabato 14 giugno a Comano Terme

Ore 17.30: CR Liguria – CR Piemonte

Domenica 15 giugno, dalle ore 9.00, le finali.



La rosa del CR Liguria

Filippo La Spina (Angelo Baiardo), Pietro Bordo, Leonardo Gamberi, Tommaso Monti Bragadin (Athletic Club Albaro), Samuel Callà (Campomorone Sant’Olcese), Nicolò Baldiserra, Tommaso Bonforte, Andrea Luigi Pavesio, Gabriele Pulito (Ceriale Progetto Calcio), Alessandro Cannavale, Matias Saiano (Don Bosco Spezia Calcio), Nicolò Sivieri (F.B.C. Finale), Samuele Miano (Lavagnese 1919), Edoardo Gilardi (Ligorna 1922), Arjan Velko (Pontelungo 1949), Simone Marino, Andrea Soldano (Sanremese Calcio), Davide Menegatti (Sestrese Bor. 1919), Andrea Castrolfilippo e Mirko Zhao (Vado F.C. 1913).



Staff tecnico e dirigenziale

Responsabili Organizzativi: Giovanni Balestrino, Giovanni Pampana; Dirigente Responsabile: Luigi Lopiano; Allenatori: Jacopo Colletti, Andrea Zanello; Medico: Dott. Marco Revello; Fisioterapista: Angiolo Bertolini; Magazziniere: Sergio Gandolfo.