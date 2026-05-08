 / Calcio

Calcio | 08 maggio 2026, 18:17

Calcio | Voltrese, Migliardo crede ancora nella salvezza: “Contro la San Francesco Loano dobbiamo sfruttare il fattore campo”

Calcio | Voltrese, Migliardo crede ancora nella salvezza: “Contro la San Francesco Loano dobbiamo sfruttare il fattore campo”

Il vantaggio del miglior piazzamento al termine della regular season è stato in parte annullato domenica scorsa dalla San Francesco Loano, in occasione della gara di andata dei playout di Eccellenza.

Il gol subito nel finale all’Ellena ha rimesso in corsa i rossoblù, fermati a più riprese dal portiere Cirillo.

Il direttore genovese Paolo Migliardo confida però nelle possibilità dei ragazzi di mister Sciutto per ribaltare il quadro e ottenere un successo nella gara in programma domenica al San Carlo.

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium