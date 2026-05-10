Calcio | Seconda Categoria. Sassello - Priamar vale l'accesso ai playoff regionali, ma si respira aria di festa

Durante l'assemblea straordinaria del Comitato Ligure, il messaggio passato alle società è stato chiaro: anche le formazioni che perderanno la finale playoff interna al proprio girone avranno ottime possibilità di poter accedere al prossimo campionato di Prima Categoria.
Sassello e Priamar vogliono però togliersi ogni dubbio e raggiungere la Villanovese nella poule regionale.
La partita sarà disputata alle 16:30 allo stadio Badano di Sassello.
I ragazzi di Musso avranno il vantaggio del miglior piazzamento al termine degli eventuali tempi supplementari.