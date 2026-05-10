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Calcio | 10 maggio 2026, 11:54

Calcio | Seconda Categoria. Sassello - Priamar vale l'accesso ai playoff regionali, ma si respira aria di festa

Calcio | Seconda Categoria. Sassello - Priamar vale l'accesso ai playoff regionali, ma si respira aria di festa

Durante l'assemblea straordinaria del Comitato Ligure, il messaggio passato alle società è stato chiaro: anche le formazioni che perderanno la finale playoff interna al proprio girone avranno ottime possibilità di poter accedere al prossimo campionato di Prima Categoria.

Sassello e Priamar vogliono però togliersi ogni dubbio e raggiungere la Villanovese nella poule regionale.

La partita sarà disputata alle 16:30 allo stadio Badano di Sassello.

I ragazzi di Musso avranno il vantaggio del miglior piazzamento al termine degli eventuali tempi supplementari.

redazione

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