Calcio | Savona. Obiettivo nessun rimpianto, il match con la Praese vale l'accesso alla finale regionale playoff

Testa e gambe dovranno essere totalmente focalizzate sul terreno del “Baciccia Ferrando” per il Savona. Per quanto riguarda il futuro si vedrà.

Gli Striscioni di mister Sarpero saranno infatti chiamati a fare il proprio dovere contro la Praese per conquistare l’accesso alla finale regionale playoff. Solo dopo, eventualmente, si potrà iniziare a guardare con interesse ai risultati della Fezzanese, in vista degli spareggi nazionali di Eccellenza al via dal prossimo fine settimana.

Come ribadito da tutto l’entourage biancoblù dopo la vittoria sulla Sestrese, l’obiettivo di Sassari e compagni è chiudere la stagione senza rimpianti, regalando ancora gol e soddisfazioni alla propria tifoseria.

Massima attenzione però alla formazione genovese, capace di precedere il Savona (che dovrà rinunciare a Fabbri) in classifica e forte del fattore campo nello scontro diretto. Alla Praese basterà infatti anche un pareggio al termine dei tempi supplementari per staccare il pass qualificazione.

Sul fronte opposto, i biancoblù potranno però contare sul grande sostegno dei propri tifosi, pronti a seguire e spingere la squadra anche nel ponente genovese.

Calcio d’inizio alle 16:30, webcronaca su Svsport.it.