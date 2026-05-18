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Calcio | 18 maggio 2026, 20:39

Calciomercato | Albissole, ecco le prime conferme per l'Eccellenza: mister Cattardico ritroverà Pastorino, Chiarlone e Moscatelli

Calciomercato | Albissole, ecco le prime conferme per l'Eccellenza: mister Cattardico ritroverà Pastorino, Chiarlone e Moscatelli

La nota del club:

"Le prime tre conferme per le Albissole 2026/27 arrivano dal reparto difensivo .
Oggi presso la sede dello Stadio Faraggiana hanno apposto le firme sul nuovo contratto il Portiere Daniele Pastorino , il difensore centrale Lorenzo Chiarlone e l'esterno Riccardo Moscatelli .
Le Albissole d'eccellenza iniziano a prendere forma e nei prossimi giorni sono attese nuove firme .
Il D.S Andeea Cosentino e il Resp.Tecnico Pasquale Libertone sono al lavoro per chiudere tutto il gruppo squadra il prima possibile .
Buon lavoro a tutti."
 

cs

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