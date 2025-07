Pallanuoto. Settebello flop anche contro il Montenegro, gli azzurri giocheranno per il settimo posto

La bastonata subìta dalla Grecia non è stata assorbita dall'Italia, anche contro il Montenegro il team di Campagna ha dovuto infatti cedere il passo.

Gli azzurri hanno infatti sofferto contro un Montenegro cinico e concreto: il Settebello spreca troppo sia in superiorità numerica che in controfuga, aprendo la strada agli avversari. I balcanici approfittano subito delle disattenzioni azzurre con due reti di Macic, intervallate da una marcatura del russo naturalizzato Kholod. L’Italia, a secco in superiorità (0 su 4) e con il morale a terra, riesce a sbloccarsi solo dopo 9 minuti grazie a Ferrero, ma la partita resta saldamente in mano al Montenegro.

Gardasevic allunga in controfuga e in superiorità, seguito da Vuckovic e da Cetkovic, letale dal centro. L’Italia prova a reagire con una doppietta di Di Somma, ma il portiere Tesanovic è decisivo: para un rigore a Bruni e nega il gol a Condemi dai cinque metri. Il primo tempo si chiude sul 7-3 per il Montenegro.

Nella ripresa l’Italia fatica ancora in attacco, lasciando il campo a Obradovic che segna il +5. Cassia interrompe il parziale di 4-0 degli avversari, ma il giovane Vukovic risponde con due gol che portano il punteggio sul 9-4. Del Basso trova la sua prima rete (5-9), ma Cetkovic ristabilisce subito le distanze. Di Fulvio accorcia con un bel tiro in elevazione, ma Vukovic continua a colpire: suo il tris dalla distanza e il rigore che vale il massimo vantaggio (12-6). Kholod colpisce la traversa, poi Presciutti accorcia (12-7), e infine Di Fulvio sigla il definitivo 12-8 con un tap-in.

Ora l'ultimo atto del torneo iridato, giovedì mattina alle 10:00 contro gli Stati Uniti: in palio il settimo posto.

Italia-Montenegro 8-12



Italia: Nicosia, Di Fulvio 2, Damonte, Cannella, Ferrero 1, Gianazza, Del Basso 1, Condemi, Presciutti 1, Bruni, Di Somma 2, Velotto, Baggi Necchi, Cassia 1. All. Campagna.



Montenegro: Tesanovic, Kholod 1, Radovic, Obradovic 1, Macic 2, Vujovic, Cetkovic 2, Gardasevic 2, Perkovic, Matkovic, Radovic V., Andric, Vuckovic 4 (1 rig.), Gojkovic. All. Savic.



Arbitri: Moller (Arg), Stavridis (Gre).



Note: parziali 0-3, 3-4, 1-2, 4-3. Usciti per limite di falli Cassia (I) a 1'33 del quarto tempo e Macic (M) a 4'37 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/13 + 2 rigori e Montenegro 4/9 + 2 rigori. In porta Nicosia (I) e Tesanovic (M) che para un rigore a Bruni a 4'07 del secondo tempo. Condemi (I) fallisce un rigore a 6'52 del secondo tempo. Khodor (M) fallisce un rigore (traversa) a 5'30 del quarto tempo.