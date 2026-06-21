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Calcio | 21 giugno 2026, 08:53

Calciomercato | Quiliano & Valleggia: annunciati i rinnovi di Brini, Cestelli e Olivieri

Calciomercato | Quiliano &amp; Valleggia: annunciati i rinnovi di Brini, Cestelli e Olivieri

Prosegue il lavoro di costruzione della rosa del Quiliano & Valleggia. Le ultime novità riguardano tre conferme per la squadra di mister Ferraro.

Si parte da Giorgio Brini, centrocampista classe 2003 che nel corso dell'ultima annata si è distinto per affidabilità, qualità tecniche e grande versatilità. Capace di adattarsi a più posizioni in mezzo al campo, Brini rappresenta una risorsa preziosa per equilibrio e rendimento, oltre a essere un elemento particolarmente apprezzato per il suo atteggiamento dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Restererannoa disposizione dello staff tecnico anche Francesco Cestelli, difensore classe 2005, e Matteo Olivieri, centrocampista classe 1999.

Redazione

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