Calcio | Baia Alassio. Confermato in blocco mister Sardo e il suo staff tecnico: "La continuità è il primo acquisto"

n vista della stagione sportiva 2026/2027, il Baia Alassio Auxilium rinnova la fiducia nei confronti dello staff tecnico della Prima Squadra, impegnata nel campionato di Promozione, e sceglie quindi di ripartire dalla continuità.



Dichiara il Direttore Generale, Daniele Taverna: "Stesso gruppo, nuove sfide! Siamo pronti a ripartire dalle certezze, e tra queste c'è sicuramente il nostro staff tecnico".



Una scelta che premia il lavoro svolto nelle ultime stagioni e conferma la volontà del Club di proseguire il percorso di crescita, facendo affidamento su un gruppo affiatato e profondamente legato ai colori gialloneri.



Lo staff è così composto:

• Allenatore: Enrico Sardo

• Vice Allenatore: Guglielmo Salvati

• Preparatore Atletico: Davide Carofiglio

• Match Analyst: Pietro Pastore

A supporto della squadra continueranno a operare anche i dirigenti Carlo Montaldo e Natalino Formisano, oltre ai collaboratori Stefano Barison e Simone Monterosso.



La riconferma dell'intero gruppo rappresenta un segnale di fiducia e stabilità da parte della Società, convinta che la continuità tecnica sia un valore fondamentale per affrontare al meglio le sfide della nuova stagione.

Conclude il Presidente, Andreino Durante: "Auguro a tutto lo staff e agli atleti buon lavoro e rinnovo l'invito allo stadio a tutti i tifosi, agli appassionati e ai cittadini alassini".