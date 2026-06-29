Calcio | Finale, doppio incarico per Giorgio Amosso nel vivaio giallorossoblu

L’F.B.C. Finale comunica che Giorgio Amosso ricoprirà la carica di Responsabile Tecnico dell’Attività di Base e Organizzativo del Settore Giovanile nella stagione 26/27. Inoltre, Giorgio tornerà a guidare delle leve, si occuperà infatti dei Primi Calci 2018 e 2019 assieme a Massimo De Santis.

“Abbiamo cercato di riorganizzarci imparando dagli errori della passata stagione e per cercare di migliorare -racconta Giorgio-, la veste che ricoprirò io sarà a 360 gradi come Responsabile Organizzativo e poi sul campo mi occuperò principalmente dell'Attività di Base e darò una mano anche a Carobbi nell'Attività Agonistica, che a sua volta darà una mano a me. In più allenerò, mi occuperò delle leve 2018 e 2019 come allenatore assieme a De Santis che sarà il mio collaboratore per quelle due leve”.

“Mi fa piacere tornare ad allenare perché in questi anni mi è mancato, ci son state tante dinamiche per cui non ho potuto allenare, c'erano tantissime cose da mettere a posto. Nasco allenatore, quello che mi piace fare è quello e ora posso dedicare più tempo al campo”.

Stagione 25/26 in archivio e un bilancio positivo: “Bilancio tutto sommato positivo. Ci sono stati degli alti e bassi, ovviamente, per quanto riguarda il settore giovanile. Comunque c'è stata una crescita costante sia di numeri che di risultati. Risultati non per forza a livello di partite, proprio come risultati nei singoli, nei bambini, a partire dai piccoli ad arrivare ai più grandi. Non in tutte le squadre agonistiche abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, però ce la siamo giocata per arrivarci con tutte le leve. Ad esempio la finale di Coppa Primavera con i 2009.

Sicuramente l'indirizzo che abbiamo cercato di dare per la prossima stagione è improntato a continuare il lavoro che abbiamo iniziato e cercare di migliorare, perché la strada è quella. Per migliorare servono le persone, le persone giuste, gente che abbia voglia di imparare, gente che abbia mente aperta. Non per forza devono essere persone già formate, ma anche semplicemente persone che abbiano voglia di imparare. Con l'aiuto del Genoa con l'Academy, con gli indirizzi che ci danno loro, sarà sicuramente più facile intraprendere questo percorso”.

Summer Camp partito ed in corso a pieno regime: “Il camp è ormai rodato, come al solito ci sono tantissimi bambini. Siamo contenti perché alla fine è un servizio che facciamo per la comunità e perché comunque d'estate è sempre difficile tenere i bambini quando non vanno a scuola e poi anche per i bambini stessi imparare divertendosi è una cosa importante. Quest'anno abbiamo anche aggiunto un'ora di inglese, tre volte alla settimana, ed è molto utile. Il progetto 1VS1 è sempre nell'ottica di miglioramento, l'abbiamo iniziato verso la fine della stagione scorsa e lo proseguiremo la stagione prossima e abbiamo avuto un buon riscontro che che speriamo di incrementare il prossimo anno adesso che la gente ha visto la metodologia e l’ha riconosciuta. Chi era più scettico si è un po' ricreduto. Si è ricreduto perché ha visto ha visto i risultati, ha visto comunque che è una cosa che funziona, i bambini si divertono e imparano”.

Infine c’è uno spirito da finalese da trasmettere come affermato anche da Carobbi: “Sì, secondo me Andrea è la persona giusta per portare avanti questo tipo di valori che cerchiamo di trasmettere a tutti coloro che verranno qua. Noi chiediamo che tutti quelli che vengono qua devono sposare un progetto e devono prendere parte alla causa, devono sentirsi partecipi nel Finale. Anch'io ho giocato nel Finale nel settore giovanile fino alla Juniores e comunque è una cosa che senti dentro venire qua: vogliamo gente che sposi che sposi la nostra causa in tutto e per tutto”.