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Calcio | 29 giugno 2026, 14:00

Calciomercato | La San Michele apre la settimana con gli ingaggi di Gallea e Parrelli

Calciomercato | La San Michele apre la settimana con gli ingaggi di Gallea e Parrelli

La nota blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

LUCA GALLEA
centrocampista, classe 2005

KAROL PARRELLI
centrocampista, classe 2005

Gallea, centrocampista esterno, cresciuto nel Ceriale, Parrelli, centrocampista tuttofare, cresciuto nella San Filippo Neri, poi settori giovanili di Pietra Ligure, Albenga, Imperia e Sanremese, entrambi riprendono dopo un periodo di inattività.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.
 

cs

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