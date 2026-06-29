Calciomercato | La San Michele apre la settimana con gli ingaggi di Gallea e Parrelli

La nota blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:



LUCA GALLEA

centrocampista, classe 2005



KAROL PARRELLI

centrocampista, classe 2005



Gallea, centrocampista esterno, cresciuto nel Ceriale, Parrelli, centrocampista tuttofare, cresciuto nella San Filippo Neri, poi settori giovanili di Pietra Ligure, Albenga, Imperia e Sanremese, entrambi riprendono dopo un periodo di inattività.



La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

