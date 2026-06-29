Calciomercato | Per Secco la spunta il Pietra Ligure, il centrocampista sarà biancoceleste

Pietro Secco è pronto a diventare un nuovo giocatore del Pietra Ligure. Il centrocampista classe 2003 andrà a rinforzare la linea mediana biancoceleste non appena si apriranno ufficialmente le liste di trasferimento.



Il nome del giovane mediano è stato a lungo al centro dei rumors di mercato: su di lui, infatti, aveva messo gli occhi anche l'Albingaunia, dove mister Cocco sperava di riabbracciarlo dopo i trascorsi comuni sulla panchina dell'Arenzano.



A rompere gli indugi è stata però l'imminente uscita di Santanocito dal "Devincenzi"; una partenza che ha spinto il Pietra Ligure ad accelerare i tempi e a blindare l'accordo con Secco già nei giorni scorsi.