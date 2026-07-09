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Calcio | 09 luglio 2026, 19:29

Calcio | Ecco la nuova squadra di mister Magalino, il tecnico entra a far parte del settore giovanile del Finale

Calcio | Ecco la nuova squadra di mister Magalino, il tecnico entra a far parte del settore giovanile del Finale

Gerardo Magalino riparte dal Finale. Il club giallorossoblù ha infatti affidato la panchina della leva 2014 al tecnico, che torna così ad allenare dopo la conclusione della squalifica.

Magalino, in passato protagonista sia da calciatore sia da allenatore, ha maturato esperienze sulle panchine di Albenga, Ceriale Cisano, Ceriale, Celle Ligure, Villanovese, Albenga Femminile e, più recentemente, Nolese.

Il rientro avverrà quindi nel settore giovanile finalese: una scelta condivisa con la società e accolta positivamente dallo stesso Magalino, desideroso di ripartire dal lavoro con i più giovani dopo il lungo periodo lontano dai campi.

Redazione

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