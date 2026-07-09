Calciomercato | Stand by Capra: "Contatti con Savona e Cairese, ma al momento non c'è fretta"

Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima di conoscere la prossima destinazione di Edoardo Capra.

Archiviata l'esperienza all'Olmo Ferro, culminata con la salvezza conquistata insieme al Celle Varazze, il mercato estivo dell'attaccante finalese sembrava destinato a decollare fin dalle prime battute, complice l'interesse manifestato da due società di primo piano come Cairese e Savona.

Al momento, però, nessuna delle due trattative si è concretizzata, mentre restano aperti anche altri possibili scenari.

«Cairese e Savona? Confermo i contatti. Il Savona si era mosso molto presto, ma poi non siamo riusciti a trovare un accordo. Con la Cairese i dialoghi stanno proseguendo, pur senza sviluppi particolari. Arrivo da una stagione di Serie D chiusa con dieci gol e credo sia giusto che questo aspetto venga tenuto nella giusta considerazione».



L'eventualità di dover aspettare ancora prima di scegliere la nuova squadra non preoccupa Capra.

« Per me è insolito arrivare quasi a metà luglio senza avere ancora il quadro definito. Non ho nemmeno preclusione rispetto a un'esperienza al di fuori della provincia di Savona: vedremo quali novità ci saranno nelle prossime settimane, ma senza premure o ansie di sorta".