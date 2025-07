Calcio, Tornei Estivi. Questa sera le finali della Savona Cup!

Il grande giorno della finale della Savona Cup è arrivato, questa sera andranno infatti in scena le due sfide conclusive dell'8° edizione del torneo della torretta.



A contendersi l'ambito trofeo saranno Taverna dei Peccatori & Harena Blanca e Team Archivi. Le due squadre che già si sono affrontate nei gironi di qualificazione, hanno dimostrato di meritarsi questo palcoscenico e questa sera daranno battaglia per alzare le braccia al cielo. A sfidarsi invece nella finalina per il terzo posto saranno Taverna della Zio Gian Fester e Bar Milly.



Presenti alla serata anche il Cav. Roberto Pizzorno, delegato CONI di Savona e Presidente regionale Libertas e l'Assessore allo Sport della città di Savona Francesco Rossello.



Tanti i premi individuali che verranno assegnati dal comitato organizzatore, questi gli orari dei due match che si giocheranno presso il campo delle Trincee:



3°/4° POSTO

20.00 TAVERNA DELLO ZIO GIAN FESTER - BAR MILLY



1°/2° POSTO

21.30 TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA - TEAM ARCHIVI







CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO