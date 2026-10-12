Rugby | Tutti gli spunti del weekend dal CR Liguria

Manca una settimana all'avvio dei campionati seniores, ma l'attività rugbistica ligure continua a concentrarsi sulle categorie giovanili. Nel fine settimana sono scese in campo l'U18 del CUS Genova, impegnata nel girone nazionale, e le formazioni U16, ancora al lavoro per conquistare un posto nel campionato interregionale.

L'inizio del percorso nel girone nazionale si è rivelato subito complicato per il CUS Genova, sconfitto in casa dal Rugby Parma con il punteggio di 15-29. Gli emiliani hanno conquistato cinque punti, mentre i genovesi sono rimasti a quota zero dopo la prima giornata.

In testa alla classifica si trovano Parabiago, Viadana, Parma e Brixia, tutte a cinque punti. Seguono Monferrato con due punti e Lecco con uno, mentre Bologna, Milano, CUS Genova e CUS Torino sono ancora ferme a zero.

Prosegue invece il percorso di qualificazione per l'élite Nord-Ovest della categoria U16. Il CUS Genova ha superato nettamente le Vespe Cogoleto, imponendosi per 89-5 e mettendo a segno tredici mete contro una sola degli avversari.

Partita più equilibrata tra Sanremo e Province dell'Ovest, con quest'ultima formazione capace di prevalere per 24-22. Il bilancio delle mete è stato in perfetta parità, quattro per parte, a conferma di una sfida decisa sul filo del punteggio.

Le gare di qualificazione proseguiranno nelle prossime settimane, con le formazioni regionali impegnate a contendersi l'accesso al campionato interregionale.