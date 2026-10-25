Calcio | Dominici rompe il fortino del Golfo Pro Recco, il Pietra Ligure vince al 92' e conferma il primato

PIETRA LIGURE - GOLFO PRO RECCO 1-0 (92' Dominici)
50' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE BATTE 1-0 IL GOLFO PRO RECCO
47' PIETRA IN VANTAGGIO! DOMINICI! CON PAZIENZA I BIANCOCELESTI HANNO TROVATO LO SPAZIO GIUSTOI DESTRO IN PORTA PER IL CENTRAVANTI BIANCOCELESTE
45' strepitoso Balducci sulla punizione di Gabriele Insolito, il portiere vola a centimetri dall'incrocio
44' ammonito per proteste Melendina
40' Meledina richiama Chaves, in campo Nalbone
38' ora è assedio totale dei biancocelesti
37' palo del Pietra! Gianmarco Insolito converge al centro innescando il sinistro, la sfera incoccia sulla parte esterna del legno
35' ci riprova Gabriele Insolito ma dal lato opposto dell'area di rigore, questa volta il pallone è terminato a centimetri dal montante
34' altro cambio Golfo: Tussellino per Petitti
33' parabola arquata dal mancino di Gabriele Insolito, Balducci controlla la sfera uscire
32' cambio Golfo: Punzo in campo per Maccaferri
27' calcia la punizione seguente lo stesso Gabriele Insolito, il pallone rimbalza sul terreno davanti a Balducci, il portiere respinge con il petto
26' GOLFO IN 10: ESPULSO SIGHIERI, SECONDO GIALLO PER IL FALLO SU GABRIELE INSOLITO
24' Balducci ancora attento sulla conclusione di Gabriele Insolito
23' doppio cambio Golfo: escono Costa e Chiappini, al loro posto Cogozzo e Sofato
22' ammonito Chaves
21' ammonito Gasco
20' Giglio passa in mediana a fianco di Fatnassi, Gabriele Insolito e Castrofilippo sulle ali
18' doppio cambio Pietra: escono Celella e Secco, in campo Castrofilippo e Gabriele Insolito
17' Gol annullato al Golfo Pro Recco, alza la bandierina il primo assistente Toro con largo anticipo, furente Melendina in panchina
16' Sciaccaluga su Dominici, la punta vuole il rigore, Kartal lascia correre
14' bell'inserimento di Chaves a sinistra, palla nell'area per Petitti, il numero 4 calcia a botta sicura con lo specchio spalancato: conclusione incredibilmente alta
12' giallo anche per Chiappini
10' ammonito Leo
7' il Pietra ha quasi esclusivamente tenuto palla in questo avvio di ripresa, la squadra di Moraglia sta facendo girare palla con pazienza. Per ora gli ospiti sono attenti a chiudere ogni varco
2' mulina le gambe Leo, cross intercettato da Balducci
1' si riparte! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
46' la frazione si chiude con il mancino a giro di Fatnassi, blocca Balducci
45' ci sarà un minuto di recupero
44' splendida coordinazione per l'ennesimo tiro di Gianmarco Insolito, il pallone parte rapido, ma mezzo metro sopra la trasversale del Golfo
40' sbuccia la battuta al volo Insolito, ne esce una traiettoria poco leggibile anche per Balducci. L'estremo ospite respinge in qualche modo
37' azione similare alla precedente, Balducci ha di nuovo la meglio su Insolito
34' ponte di Giglio per Dominici, la palla però aveva già oltrepassato la linea di fondo
31' punizione Pietra. Gianmarco Insolito scavalca la traversa ma non trova lo specchio della porta
30' giallo Golfo, ammonito Sciaccaluga
29' Celella entra dentro il campo, favorendo lo scarico per Gianmarco Insolito, Balducci è ancora reattivo sul destro del numero 77 biancoceleste
28' Pietra in campo con un 4-4-2. Fatnassi e Secco diga centrale, Giglio a sinistra e Celella a destra. Davanti Insolito e Dominici
25' accelera il Pietra, Dominici dai 18 metri scarica il sinistro, ottimo Balducci a respingere a terra
24' Balducci ritarda il rinvio, il Pietra guadagna un corner grazie al nuovo regolamento
20' Giglio prova a scuotere il Pietra, numero sulla fascia mancina, Balducci blocca il cross con attenzione
19' battibecca Gianmarco Insolito, ammonito da Kartal
15' ammonito Balla per un fallo di mano sulla ripartenza ospite, Meledina chiama il rosso per chiara occasione da rete
14' verticalizzazione rapida di Iorio per Insolito, diagonale efficace di Thiam a chiudere la traiettoria
10' il Pietra non è partito a tambur battente, primi dieci minuti in equilibrio al Devincenzi
3' Gimmi Insolito scalda subito i guantoni dell'ex Balducci, battuta violenta intercettata dal portiere
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Leo, Balla, Giglio, Dominici, Celella, Iorio, Secco, Fatnassi, Gi. Insolito
A disposizione: Duberti, Ravoncoli, Ga. Insolito, Mazozn, Aspesi, Pulito, Castrofilippo. Farrauto, Santana
Allenatore: Moraglia
GOLFO PRO RECCO: Balducci, Thiam, Sciaccaluga, Petitti, Guidotti, Chiappini, Costa, Chaves, Boggian, Sighieri, Maccaferri.
A disposizione: Parodi, Castellini, Nalbone, Tussellino, Sofato, Cogozzo, Fossati, Punzo, Robotti
Allenatore: Melendina
Arbitro: Kartal di Albenga
Assistenti: Toro di Chiavari e Preci di Savona