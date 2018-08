Coppa Italia di Serie C. Albissola, un altro pezzo di storia: il 2-2 con la Juve Under 23 vale la qualificazione

ALBISSOLA - JUVENTUS UNDER 23 2-2 - 21' Mavididi; 17'st Cais, 19'st Balestrero; 23'st Olivieri

49'st FINISCE QUI! L'ALBISSOLA ELIMINA LA JUVENTUS U23 E SI QUALIFICA AL TURNO SUCCESSIVO DI COPPA ITALIA DI SERIE C!

47'st Ancora due minuti di speranza per la Juve e di sofferenza per l'Albissola.

45'st Saranno 4 i minuti di recupero.

41'st Olivieri vicino al 3-2 per la Juve, Albertoni dice no. Intervento decisivo del numero 22 ceramista.

34'st Risponde mister Fossati con un paio di sostituzioni: escono Bezziccheri e Cais, dentro Raja e Gibilterra.

33'st Quarto cambio per Zironelli: esce Muratore, entra Toure.

29'st Primo sostituzione per l'Albissola: esce Martignago, al suo posto Russo.

23'st OLIVIERI, 2-2! Proprio uno degli uomini appena mandati in campo dal tecnico juventino rimette in parità la sfida. Gol e divertimento: a Chiavari è grande spettacolo.

20'st Zironelli corre ai ripari ed effettua ben tre sostituzioni: fuori Zappa, Mavididi e Matheus Pereira, dentro Andersson, Olivieri e Bunino.

19'st BALESTRERO, 2-1! Situazione completamente ribaltata al "Gastaldi", questa volta è il numero 5 a battere Del Favero sfruttando un perfetto passaggio filtrante di Cais. Ceramisti clamorosamente in vantaggio.

17'st CAIS, 1-1! Strepitosa rete del numero nove ceramista che prima controlla di petto e poi colpisce al volo di sinistro mandando la sfera all'incrocio dei pali. Un gol meraviglioso che rimette la contesa in parità.

16'st Martignago sciupa una clamorosa palla gol: il numero 10 biancoceleste da pochi passi manda a lato, Albissola in netta crescita.

13'st Intervento duro di Kastanos su Sibilia, punizione per l'Albissola ma nessun particolare provvedimento per il centrocampista juventino di origine cipriota.

11'st Il numero 10 di Zironelli calcia sulla barriera e l'azione sfuma.

10'st Fallo di Gargiulo e punizione da ottima posizione per la Juventus: sul punto di battuta Zanimacchia,

9'st Martignago sfonda per vie centrali, ma centrale è anche la sua botta che seppur potente viene respinta ancora una volta dall'ottimo Del Favero.

6'st Ancora Albissola, questa volta in contropiede: a concludere arriva Martignago ma per Del Favero non ci sono assolutamente problemi.

5'st Albissola pericolosa: cross dalla sinistra di Oprut e colpo di testa di Cais sul primo palo, sfera che finisce sull'esterno della rete.

3'st Nella Juve si nota finalmente Zanimacchia: il numero 10 tenta di impensierire Albertoni con un tiro dalla distanza, ma la sua conclusione finisce alta.

1'st Riprende il gioco tra Albissola e Juventus Under 23: nessuna novità nei due schieramenti.

Juventus in vantaggio all'intervallo, ma Albissola più in partita che mai. Fin qui decide la rete di Mavididi giunta al minuto 21, ma la compagine di casa può recriminare per il miracolo del portiere juventino Del Favero su Damonte al 17' e soprattutto per il palo colpito da Oukhadda al 31' al termine di un'azione personale davvero travolgente del numero 17 di origine marocchina. Tra poco il secondo tempo che si preannuncia tutto da vivere.

45' Termina senza recupero il primo tempo, squadre che vanno negli spogliatoi.

41' Ottimo spunto di Oprut sulla sinistra, cross dal fondo e tentativo in sforbiciata di Balestrero che finisce alto sopra la traversa. L'Albissola c'è e ci prova.

40' Kastanos conclude un'azione della Juve con un tiro dal limite dell'area: mira imprecisa, sfera out.

37' Tiro di Bezziccheri da distanza siderale che Cais devia, ma la conclusione è troppo debole e Del Favero blocca senza patemi.

34' Incomprensione tra Alcibiade e Del Favero, per non poco l'Albissola ne approfitta: si salvano i bianconeri subendo un fallo dell'attaccante di casa giunto in pressione.

31' Azione pazzesca di Oukhadda che si beve mezza difesa avversaria e conclude a rete con un diagonale che supera Del Favero ma bacia la parte interna del palo alla sinistra del portiere: sfortunatissimo il numero 17 ex Torino.

30' Mezz'ora di gioco a Chiavari, sfida divertente tra Albissola e Juventus U23: ospiti avanti 1-0, ma i ceramisti provano ad imbastire una reazione.

24' Si sblocca la sfida del "Gastaldi" e adesso la qualificazione passa virtualmente nelle mani dei giovani di mister Zironelli.

21' GOL DELLA JUVENTUS! Stephy Mavididi porta avanti i bianconeri: combinazione perfetta con Matheus Pereira e tocco preciso sull'uscita di Albertoni. Ospiti in vantaggio.

19' Muratore da circa 25 metri, nessun problema per Albertoni che controlla la sfera uscire alla sua sinistra.

17' Albissola ad un passo dal gol: Cais sfugge sulla destra e serve in mezzo dove Damonte incorna a botta sicura trovando il miracoloso l'intervento di Del Favero. Parata super del numero uno juventino.

14' Ci prova ancora la Juve: dalla distanza Matheus Pereira cerca di sorprendere Albertoni, palla fuori ma non di molto.

5' Juve vicinissima al vantaggio: traversone di Di Pardo e Mavididi sotto misura non trova la deviazione, la palla taglia tutto lo specchio della porta e la difesa biancoceleste si salva.

1' Dopo un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime di Genova, è iniziato il match del "Gastaldi": Albissola in tenuta bianca con banda celeste, ospiti in completo grigio con inserti giallo fluorescente.

20.25 Circa 500 gli spettatori presenti sugli spalti dell'impianto chiavarese: non manca una rappresentanza degli ultras albissolesi.

20.15 Le squadre rientrano in campo dopo il riscaldamento: tra poco si comincia.

Buonasera dallo stadio "Aldo Gastaldi" di Chiavari dove tra circa un'ora Albissola e Juventus Under 23 scenderanno in campo per la sfida che vale il passaggio al turno successivo della Coppa Italia di Serie C.