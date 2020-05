Calcio, Altarese. William Perversi rassicura l'ambiente: "L'Altarese continuerà ad esistere"

La notizia dell'addio di mister Frumento trova conferma nelle parole del dirigente dell'Altarese William Perversi. L'allenatore savonese, che sembra in predicato di approdare sulla panchina della Veloce, lascia quindi dopo appena una stagione i giallorossi valbormidesi. Ora, sarà da capire quanti dei suoi fedelissimi lo seguiranno in una probabile nuova avventura.

Ma una cosa è certa. L'Altarese continuerà la sua attività. "Da 90 anni Altare ha la sua squadra - afferma Perversi - e non si è mai saltato un campionato. Senza fusioni, che escludo anche per il futuro. L'anno prossimo parteciperemo al campionato, continuando inoltre a puntare su un settore giovanile in crescita".

In settimana, i vertici giallorossi si riuniranno per tracciare la rotta verso la prima stagione post pandemia e per definire la nuova guida tecnica della squadra.