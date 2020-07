Calcio, Sestrese. Le prime parole di Edoardo Mura: "Blasone e storia, torno in questa piazza per restarci"

“Edoardo - replica il direttore sportivo verdestellato - rappresenta il meglio che c’è, sia a livello calcistico che come ragazzo. Ha voglia di fare bene e crescere ancora insieme, qui scriverà la storia di questa società, lui gioca a calcio per divertirsi e qui trova una “famiglia”. Edo con noi era stato chiaro da subito, se per motivi lavorativi non fosse rimasto dove era allora avrebbe scelto noi. Sono particolarmente felice per contribuito insieme al d.g., al presidente e a tutto lo staff, di aver portato a Sestri il meglio che c’era, un giocatore che con un po’ di fortuna avrebbe potuto giocare tranquillamente nei professionisti. Dico grazie anche agli importanti giocatori della vecchia rosa che hanno sempre creduto in queste difficili settimane alla dirigenza, senza mai nessun dubbio. Uomini e giocatori veri. Alla fine abbiamo avuto ragione. Edo va ad aggiungersi ad una rosa di attaccanti importanti come Sciutto e Bortolini, nei prossimi giorni vedremo se ci sarà l’opportunità di aggiungere la classica ciliegina su una torta già ottima. Se una neopromossa per aprire un nuovo ciclo importante prende il migliore giocatore che c’è sulla piazza, sia come valori che come età, significa tanto. Devo ringraziare il presidente per lo sforzo che ha fatto, ma soprattutto chi come il d.g. D’Acierno e i due mister hanno affrontato con me questi ultimi due difficili mesi e un mercato non facile. Non abbiamo mai perso la calma anche quando ad un certo punto da quello che si diceva in giro sembrava che qui a Sestri dopo 101 anni di storia il prossimo anno davanti avremmo giocato con il sottoscritto numero nove e il preparatore atletico numero dieci. Insieme, senza mai perdere la pazienza e la serenità, abbiamo aggiunto ad una rosa già importante dei giovani di valore per crescere ancora nel rispetto del blasone e della storia che questa società merita. Per rendere l’idea di quello che penso di questo gruppo, questa nuova Sestrese, questo staff che ha lavorato per due mesi insieme senza sosta e sempre con serenità, mi viene in mente una canzone di un cantautore che non è di Sestri ma di un paio di chilometri più a ponente. “La mia banda suona il rock”….ogni singola parola di quella canzone rappresenta noi, il nostro entusiasmo e il nostro spirito sbarazzino per la stagione 2020-2021. Sempre però con i piedi ben saldi per terra”