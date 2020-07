Erano attesi per oggi e puntualmente sono arrivati i primi cinque nuovi arrivi per il Pietra Ligure.

Partendo dai pali troviamo il giovane 2002 Alessio Ferro, nella scorsa stagione al Varazze, e Daniele Pastorino, ex estremo difensore di Alassio FC e Bragno. Sempre ex Bragno è anche il centrocampista Franco Vejseli, così come Lorenzo Anselmo, uno dei colpi più chiacchierati dell'estate.

Completa il parco nuovi acquisti un'altra vecchia conoscenza biancazzurra come Giorgio Battuello