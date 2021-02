Giudice Sportivo, Serie D: l'Imperia perde De Bode e Scannapieco, nel Vado in diffida Gulli e Taddei

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 3/ 2/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'

AMMENDA Euro 700,00

FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

Per avere, al 48º del secondo tempo, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, posizionatosi sul campo per destinazione, protestato anche con termini offensivi all'indirizzo di un dirigente della squadra avversaria. I medesimi, al termine della gara, sostavano indebitamente nel tunnel di uscita.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2021

POI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per avere, al 48º del secondo tempo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo di alcune persone non identificate riconducibili alla società ospite. (R A - R AA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOSCHETTO RICCARDO (SALUZZO)

Per essere uscito dall'area tecnica protestando nei confronti del Direttore di gara, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMANI RICCARDO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per avere, al termine della gara, indebitamente presente nel tunnel degli spogliatoi, tentato di avvicinarsi, protestando, al Direttore di gara senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CORTINOVIS DAVIDE (BORGOSESIA CALCIO)

DEROSA DAVIDE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONROTTO GIORGIO (CALCIO CHIERI 1955)

DE BODE ALESSIO (IMPERIA)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ALOIA ALESSANDRO (BORGOSESIA CALCIO)

MENGA MATTIA (BORGOSESIA CALCIO)

DELLA VALLE GIACOMO (CALCIO CHIERI 1955)

BALLA BESMIR (CITTA DI VARESE)

TROIANO LUCA (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

LAZZARETTI JONATHAN (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

KAYODE MICHAEL OLABODE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

PAVAN NICOLO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

GUEYE SERIGNE OUSMANE (HSL DERTHONA)

BRUSA EDOARDO (LEGNANO SSDARL)

MAZZAFERA FABIO (SALUZZO)

BUSO NICOLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

GULLI ANDREA (VADO)

TADDEI MAX (VADO)