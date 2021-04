Dove trovare l'amore se sei un giocatore professionista di basket

Il basket è la tua passione ma tra allenamenti, partite e stanchezza non riesci a trovare l’amore?

Ti sei stancato di non avere qualcuno al tuo fianco. Certo, la tua carriera da giocatore di basket sta andando alla grande, ma tu vuoi avere anche una vita sentimentale appagante. Parlane con un amico, magari un tuo compagno di squadra, potrebbe avere delle amiche da presentarti oppure una fidanzata con delle amiche single. Il passaparola funziona sempre.

Cogli le opportunità, per esempio i siti d’ incontri per uomini , i quali ormai sono diventati molto popolari tra le persone di qualsiasi età e in base alla relazione che si cerca, dalle semplici amicizie alle relazioni più romantiche. Infatti, durante la pandemia, questi portali diventano sempre più apprezzati. Usare i siti di incontri, rappresenta un giusto compromesso da prendere in considerazione, un’opzione più diretta e rapida, per iniziare una conversazione con la donna che più ti intriga.

Qui ti diamo qualche dritta, sui modi più facili per trovare l’amore ad un giocatore di basket.

Guardati attorno in campo

Una cosa da fare e che spesso viene sottovalutata, sono gli incontri che si possono fare durante il pre e post partita. Durante questi momenti, infatti, si incontrano dirigenti, personale che gravita intorno al mondo del basket, medici, nonché fans e pubblico. Siate attenti e cercate di guardarvi intorno, non fatevi sfuggire particolari interessanti. Le occasioni, spesso e volentieri si presentano quando proprio non ce lo aspettiamo. Altro momento nel quale potreste conoscere una donna interessante è proprio il post partita, magari quando si organizza una cena o un aperitivo per festeggiare un buon risultato, e l’evento è aperto anche ad altri partecipanti. Se trovate qualcuno di interessante, fatele un sorriso, avvicinatevi, offritele qualcosa da bere e iniziate a parlarci. Inizia dagli argomenti più classici, chiedile da dove viene, se è la prima volta che partecipa ad un evento di questo tipo ecc.

E se non sapete come proseguire perché avete esaurito tutte le domande più comuni, potrete sempre iniziare a parlare di basket, magari di quello femminile .

Trovare l’amore non deve diventare una fissazione